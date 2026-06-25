Theo đà lao dốc của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay (25/6) giảm từ 500.000-800.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn có giá 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tuy nhiên, trái với cảnh xếp hàng mua vàng từng xuất hiện trong các đợt sốt giá trước đó, các cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông ghi nhận lượng khách giao dịch khá thưa thớt.

Ghi nhận của PV cho thấy, không còn cảnh chen chúc hay phải chờ đợi nhiều giờ để mua vào như giai đoạn giá vàng liên tục lập đỉnh hoặc những thời điểm thị trường xuất hiện kỳ vọng bắt đáy. Trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh, phần lớn người dân lựa chọn quan sát thay vì đẩy mạnh mua vào như giai đoạn trước.

Tại hầu hết các cửa hàng vàng lớn trên tuyến phố này, lượng khách chỉ khoảng hơn chục người.

Các tiệm vàng khá vắng khách. Ảnh: D.Anh

Bà Thảo, một khách hàng vừa mua 1 chỉ vàng, cho biết bà không phải xếp hàng và được giao dịch ngay khi đến cửa hàng. “Vừa tới là tôi được vào mua luôn, không phải chờ đợi như trước. Tôi mua vàng để dành nên nếu giảm vài trăm nghìn đồng cũng không đáng kể”, bà nói.

Tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, đầu giờ sáng chỉ có hơn chục khách hàng đến giao dịch. Phần lớn khách tới mua vàng và có thể nhận ngay sau khi hoàn tất thanh toán.

Trong khi đó, quầy mua bán vàng của cửa hàng vàng Phú Quý gần như không có khách trong thời điểm ghi nhận. Số người xếp hàng giao dịch bạc lại nhiều hơn, với hơn chục khách hàng chờ đến lượt.

Tương tự, tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải, lượng khách đến giao dịch khá ít. Các thương hiệu vàng khác như SJC, DOJI không có khách tới giao dịch vàng. Hoạt động mua bán tại các thương hiệu này khá trầm lắng.

Sức nóng của thị trường vàng tại phố Trần Nhân Tông đã hạ nhiệt. Ảnh: D.Anh

Lượng khách giao dịch vàng giảm đáng kể so với giai đoạn cao điểm. Ảnh: D.Anh

Theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, sự hạ nhiệt của thị trường thời gian gần đây xuất phát từ việc vàng thế giới liên tục điều chỉnh giảm, kéo theo giá trong nước đi xuống. Điều này khiến tâm lý người mua trở nên thận trọng hơn.

Anh Trần Anh Tuấn, một nhà đầu tư cá nhân, nhận định nhiều người vẫn đang chờ đợi thị trường điều chỉnh thêm trước khi quyết định xuống tiền, khi vàng thế giới vẫn đang trong xu hướng giảm.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới không còn quá lớn nên cơ hội kiếm lời từ các giao dịch ngắn hạn cũng giảm đáng kể. Điều này khiến sức hút của vàng đối với những người “lướt sóng” không còn mạnh như trước.

Sau giai đoạn tăng nóng và liên tục thu hút dòng tiền, vàng hiện không còn tạo ra sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nhà đầu tư ngắn hạn. Người mua tích trữ vẫn xuống tiền, song khối lượng mua không lớn.

Theo đại diện Bảo Tín Minh Châu, trước sự biến động khó lường của giá vàng trong nước và thế giới, nhà đầu tư và người dân nên cân nhắc kỹ trước khi giao dịch, đồng thời thường xuyên theo dõi giá vàng trên các kênh thông tin chính thống để có quyết định phù hợp.

Các cửa hàng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi. Ảnh: D.Anh

Tuy nhiên, hầu hết các cửa hàng vàng đều vắng khách. Ảnh: D.Anh