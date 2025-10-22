Ghi nhận của VietNamNet sáng nay (22/10), hàng trăm người dân có mặt tại các điểm bán vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để chờ mua vàng. Nhiều khách hàng là người lớn tuổi, thậm chí có người bế con nhỏ theo.

Lúc 9h, giá vàng nhẫn bán ra tại Bảo Tín Minh Châu là 155,5 triệu đồng/lượng. Chỉ 20 phút sau đó, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu đã tăng thêm 100.000 đồng. Đến 10h, thương hiệu vàng này điều chỉnh giá bán lên 157 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 150.000 đồng chỉ trong ít giờ giao dịch đầu tiên.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (phố Trần Duy Hưng), khách hàng được mua tối đa 10 lượng vàng vào đầu buổi sáng. Đây là điều rất hiếm gặp trong suốt đợt tăng giá vàng vừa qua. Do nhu cầu của khách hàng tăng cao, đến cuối buổi sáng, cửa hàng vàng này giới hạn chỉ còn 1 lượng mỗi khách hàng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn bán ra là 154 triệu đồng/lượng.

Khách chờ mua vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh: Ngọc Dũng

Sáng nay, Bảo Tín Minh Châu chỉ bán tối đa 1 lượng vàng cho mỗi khách hàng. Tuy nhiên, cửa hàng áp dụng chính sách mỗi khách chỉ được mua một lần trong vòng 2 ngày, nhằm điều tiết nguồn cung. Khách hàng thanh toán xong sẽ nhận giấy hẹn lấy vàng sau khoảng 2 tuần.

Hôm qua, giá vàng nhẫn trơn của thương hiệu này lên mức kỷ lục 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Người dân xếp hàng mua vàng. Ảnh: D.Anh

Bà Thu Hà (một người dân) cho biết, nghe tin giá vàng thế giới giảm mạnh, sáng sớm nay bà cùng chồng đi xếp hàng để mua vàng. Trước đó, bà từng đến xếp hàng nhiều lần nhưng không mua được do cửa hàng không cố định giờ bán.

“Rất may hôm nay cửa hàng bán số lượng lớn, lên tới 1 cây vàng, nên vợ chồng tôi hy vọng mua được 2 cây. Do không chuẩn bị sẵn số tiền lớn, tôi phải gọi điện nhờ con chuyển thêm để kịp thanh toán. Thỉnh thoảng hàng vàng mới bán số lượng lớn như vậy cho người dân. Trước đây tôi chỉ mua được 1 chỉ,” bà Hà nói.

Tại cửa hàng vàng Phú Quý, nhân viên thông báo tạm ngừng bán vàng, chỉ bán bạc. Trước đó nhiều ngày, cửa hàng này cũng liên tục thông báo hết hàng vàng để bán.

Giao dịch vàng tại Cầu Giấy. Ảnh: M.H

Nhu cầu mua vàng vẫn cao

Trong khi đó, tại tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM), lượng khách đến mua vàng rất đông. Đại diện Công ty Mi Hồng cho hay, lượng người có nhu cầu bán vàng không nhiều. Chiều mua vào áp đảo chiều bán ra, do phần lớn người tới mua vàng mang tâm lý tích trữ kim loại quý này.

Tiệm vàng ước tính có từ 500-600 khách xếp hàng chờ mua vàng nhẫn mỗi ngày. Trong hôm nay, Mi Hồng cho phép mỗi người được mua tối đa 2 chỉ vàng, thay vì chỉ được mua 1 chỉ như những ngày trước.

Nêu lý do về sự thay đổi trên, phía công ty cho hay tiệm vàng đã mua thêm được nguồn hàng để phục vụ sản xuất. Do đó, mỗi người dân có thể tới mua vàng với số lượng nhiều hơn. Những ngày trước, do không có đủ vàng bán nên công ty đưa ra chính sách bán cầm chừng, mỗi người chỉ được mua lượng nhỏ để chia đều cơ hội cho khách hàng.

Người dân mua vàng tại cửa hàng. Ảnh: T.C

Chị Trần Thị Phi Yến (phường An Phú) chia sẻ, suốt nửa tháng qua, chị liên tục xếp hàng để mua vàng bất chấp việc giá vàng biến động.

“Giá vàng lúc này đang giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua tôi mua. Tuy nhiên, thay vì gửi tiền ngân hàng, tôi mua vàng để tích lũy lâu dài nên không quá quan tâm về giá. Có ngày tôi xếp hàng từ 3-4 giờ sáng để có thể mua được vàng,” chị nói.

Còn tại điểm kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC (phường Bàn Cờ), sản phẩm vàng nhẫn đã hết từ sớm. Nhiều ngày qua, SJC liên tục treo biển “ngưng nhận khách giao dịch vàng nhẫn” và yêu cầu khách mua vàng miếng phải đăng ký online trước. SJC ra quy định, trong ngày hôm nay (22/10), mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 3 phân vàng.

Cửa hàng vàng thông báo hết hàng. Ảnh: T.C

Trao đổi với VietNamNet, TS. Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, nhận định, giá vàng giảm mạnh trong đêm qua do nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung hạ nhiệt, với kỳ vọng thỏa thuận sắp đạt được giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, từ đó giảm nhu cầu trú ẩn an toàn cho vàng.

Thứ hai, đồng USD tăng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư quốc tế.

Thứ ba, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tình trạng “overbought” (mua quá mức – giá tăng cao đến mức có thể sắp đảo chiều giảm), dẫn đến làn sóng bán chốt lời mạnh mẽ sau chuỗi tăng giá kỷ lục. Biến động giá trở nên lớn hơn do thiếu dữ liệu về vị thế giao dịch từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC).

“Các yếu tố trên đã khiến giá vàng lao dốc 5–6%, chạm mức thấp 4.120 USD/ounce – mức giảm lớn nhất trong nhiều năm”, ông Tuấn Anh nói.

Vị chuyên gia cũng khuyên các nhà đầu tư cá nhân giữ bình tĩnh, tránh bán tháo theo đám đông để hạn chế thua lỗ. Cùng với đó, nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục, ưu tiên tài sản dài hạn.

Theo đại diện RMIT, nhà đầu tư vàng cá nhân cần theo dõi sát dữ liệu lạm phát CPI sắp công bố và chính sách lãi suất từ Fed, đồng thời có thể cân nhắc mua thêm nếu giá chạm ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce.

“Thị trường vàng vẫn tiềm năng tăng dài hạn nhờ bất ổn toàn cầu, nhưng những đợt giảm ngắn hạn có thể kéo dài”, ông nhận định.