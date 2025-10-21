Mở cửa phiên giao dịch 21/10 (tối 21/10 giờ Việt Nam), sàn New York chứng kiến cú lao dốc chưa từng có của giá vàng thế giới.

Tính tới 21h45 tối 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay mất 270 USD, tương đương mất khoảng 8,6 triệu đồng/lượng (6,2%) trong vài giờ, xuống còn 4.088 USD/ounce.

Đây là mức giảm chưa từng có trong lịch sử biến động giá vàng thế giới trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Trước đó, trong phiên liền trước, giá vàng lập đỉnh cao lịch sử là 4.380 USD/ounce.

Như vậy, sau khi tăng 67% kể từ đầu năm lên đỉnh cao lịch sử 4.380 USD/ounce trong phiên liền trước, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh, và hiện còn cao hơn đầu năm khoảng 55,7% (tương đương tăng 1.463 USD/ounce).

Mức giá 4.088 USD/ounce tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: CH

Trong nước, tới cuối phiên giao dịch ngày 21/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 151,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn nhiều nơi bán ở mức 160 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới lao dốc trong bối cảnh đồng USD tăng giá khá mạnh. Nhưng hoạt động chốt lời và làn sóng bán khống mới chính là yếu tố nhấn chìm mặt hàng này. Nó diễn ra khi giá vàng hình thành đỉnh kép, gây lo ngại trong giới đầu tư.

Giới đầu tư chốt lời sau khi vàng tăng 67% kể từ đầu năm và tăng gần 29% kể từ đầu tháng 9.

Diễn biến giá vàng trong quá khứ cho thấy, sau những đợt tăng mạnh gấp rưỡi gấp đôi như vừa qua, vàng thường điều chỉnh giảm 5-15%. Đây là điều cũng đã có một số tổ chức dự báo.

Về trung và dài hạn, đa số các tổ chức tài chính lớn dự báo vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng giá khi Mỹ đảo chiều chính sách thắt chặt tiền tệ và giới đầu tư trên toàn cầu vẫn tìm kênh trú bão ở vàng giữa bất ổn địa chính trị, kinh tế thương mại và lạm phát…