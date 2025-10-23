Trên thế giới, tới 20h30 ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.072 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.092 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 22/10 cao hơn khoảng 55,1% (tương đương tăng 1.447 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 130 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/10.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 22/10 (giờ Việt Nam) giảm sâu phiên thứ 2 liên tiếp, mất thêm 53 USD xuống 4.072 USD/ounce sau khi đã mất khoảng 200 USD trong phiên liền trước.

So với đỉnh 4.380 USD/ounce ghi nhận trước đó, giá vàng đã giảm hơn 300 USD.

Vàng giảm giá trong bối cảnh đồng USD vẫn nhích tăng lên. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tăng lên 99,1 điểm.

Mặt hàng kim loại quý chịu áp lực giảm trong một bối cảnh rất đặc biệt. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt giữa lúc thiếu các dữ liệu kinh tế vĩ mô để có thể đưa ra quyết định quan trọng.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa trong 22 ngày, do đó không thể công bố các số liệu kinh tế.

Các quan chức Fed vì vậy sẽ buộc phải thận trọng trong quyết định hạ lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này, cũng như tín hiệu chính sách cho cuộc họp trong tháng 12.

Giá vàng SJC, nhẫn trơn giảm 4-5 triệu đồng/lượng. Ảnh: CH

Trong nước, giá vàng giảm nhanh. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 22/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm gần 5 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 22/10, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,4-147,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4,3 triệu đồng chiều mua vào và giảm 3,9 triệu đồng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 152,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC và nhẫn trơn rủi ro giảm sâu do đang cao hơn giá thế giới quy đổi 19-20 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng thế giới đã giảm sâu 2 phiên liên tiếp, nhưng vẫn có rủi ro giảm mạnh thêm nữa. Những phân tích kỹ thuật cho thấy, giá vàng có thể giảm về ngưỡng 3.900 USD/ounce trước khi tăng trở lại.

Áp lực giảm giá hiện tại chính là một đồng USD đang hồi phục nhờ kỳ vọng Fed có thể chưa mạnh tay hạ lãi suất. Bên cạnh đó, căng thẳng Mỹ-Trung nếu hạ nhiệt cũng sẽ đẩy giá vàng giảm sâu hơn nữa.

Do thiếu số liệu kinh tế, Fed có thể phải thận trọng khi đưa ra quyết định chính sách tiền tệ. Trước đó, các quan chức Fed luôn tuyên bố cho rằng các quyết định của ngân hàng trung ương Mỹ đều dựa trên số liệu kinh tế và không phụ thuộc các yếu tố chính trị khác.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường không còn đánh cược 100% Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10 và tháng 12. Tỷ lệ này chỉ còn hơn 96%. Khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 3 năm tới cũng tụt giảm.

Thị trường vàng cũng chịu áp lực giảm trong bối cảnh thị trường tài chính Mỹ đang trong tình trạng khó lường, có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Làn sóng “bán tháo để thu tiền mặt” có thể kéo vàng bị bán theo trong giai đoạn đầu, trước khi tăng mạnh trở lại nhờ vị thế một kênh trú bão. Vàng là một loại tài sản có tính thanh khoản cao, dễ bán để rút tiền về.