Giá vàng thế giới hôm nay 1/1/2026

Tới 20h15 ngày 31/12/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.335 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.343 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 31/12/2025 cao hơn khoảng 65,1% (tương đương tăng 1.710 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 138,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 31/12.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 31/12/2025 (giờ Việt Nam) giảm thêm vài USD sau khi đã giảm mạnh trên thị trường châu Á và châu Âu.

Vàng giảm giá trong bối cảnh giao dịch ảm đạm của phiên cuối cùng năm 2025, khi giới đầu tư đẩy mạnh bán ra trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch và thanh khoản thị trường suy yếu.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa đang theo dõi sát diễn biến thị trường kim loại quý, trong bối cảnh giá biến động rất mạnh.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: HH

Tập đoàn CME cho biết sẽ tăng tỷ lệ ký quỹ đối với hợp đồng tương lai kim loại quý lần thứ hai trong tuần. Tỷ lệ ký quỹ đối với các hợp đồng vàng, bạc, bạch kim và palladium sẽ tăng sau khi kết thúc giao dịch ngày 31/12. Quyết định này được đưa ra dựa trên việc xem xét "sự biến động của thị trường để đảm bảo mức bảo đảm tài sản thế chấp đầy đủ".

Trên thế giới, căng thẳng địa chính trị vẫn leo thang. Nga và Ukraine tiếp tục tấn công các cảng Biển Đen của nhau, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, bao gồm cả một nhà máy lọc dầu.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/1/2026

Trong nước, giá vàng miếng SJC quay trở lại giảm khá mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, mất thêm khoảng 1,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giảm chậm hơn.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 31/12/2025, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150,8-152,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm 20 đồng xuống 26.820 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Như vậy, nếu mua vàng tại vùng giá đỉnh hôm 27/12/2025 và bán ra vào cuối phiên 31/12/2025, nhà đầu tư có thể lỗ khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Hiện tại, giới đầu tư đang theo dõi những dự báo về triển vọng của đồng USD để đánh giá tác động lên thị trường vàng. Trong năm 2025, đồng USD đã giảm 8,1%.

Yếu tố quan trọng nhất đối với đồng USD trong quý đầu tiên của năm 2026 sẽ là động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và người sẽ giữ chức Chủ tịch Fed sau khi Jerome Powell kết thúc nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đánh giá triển vọng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lạc quan về nền kinh tế.