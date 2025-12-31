Giá vàng thế giới hôm nay 31/12/2025

Tới 20h15 ngày 30/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.386 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.413 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 30/12 cao hơn khoảng 67,1% (tương đương tăng 1.761 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 140,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 30/12.

Trên sàn New York, giá vàng giao ngay tối 30/12 (giờ Việt Nam) tăng khoảng 1,2% sau cú giảm 4% trong phiên liền trước.

Vàng tăng trở lại chủ yếu do sức cầu bắt đáy mạnh lên trong bối cảnh thị trường vẫn ghi nhận nhiều yếu tố hỗ trợ đối với vàng.

Giá vàng và bạc cùng tăng cao trong phiên giao dịch đầu ngày 30/12 trên thị trường New York trong bối cảnh sáng kiến ​​hòa bình Nga - Ukraine đối mặt với nguy cơ thất bại.

Chiến dịch chấm dứt xung đột ở Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp phải những khó khăn mới khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ xem xét lại lập trường đàm phán của nước mình sau khi cáo buộc máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào dinh thự của ông. Tổng thống Ukraine Zelenskiy bác bỏ cáo buộc này và cảnh báo rằng Moscow có thể đang sử dụng nó như một cái cớ để chuẩn bị tấn công các tòa nhà chính phủ ở Kyiv.

Ông Putin nói với ông Trump rằng Moscow dự định sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong các nỗ lực hòa bình, nhưng sẽ xem xét lại các thỏa thuận đã đạt được trước đó. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì đối thoại. Theo Điện Kremlin, ông Putin đã thông báo quyết định của mình cho ông Trump trong một cuộc điện đàm hôm 29/12.

Giá vàng tăng trở lại sau cú giảm lịch sử. Ảnh: HH

Giá vàng trong nước hôm nay 31/12/2025

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng trở lại vào cuối phiên giao dịch ngày 30/12 sau khi giảm tới 4 triệu đồng/lượng trong buổi sáng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 30/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 152,7-154,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), còn giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,2 triệu ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4 triệu đồng.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng 20 đồng lên 26.840 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Hiện tại sức cầu bắt đáy đang kéo giá vàng tăng trở lại. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn còn khá lớn. Giới đầu tư theo dõi sát sao diễn biến trong 2 phiên cuối năm 2025. Đây được xem là 2 phiên đặc biệt quan trọng, vì áp lực bán mạnh tiếp theo sau những tổn thất lớn hôm thứ Hai sẽ gây ra thiệt hại kỹ thuật nghiêm trọng trong ngắn hạn và tạm thời phá vỡ xu hướng tăng giá.

Trên thế giới, căng thẳng địa chính trị vẫn dai dẳng và leo thang ở nhiều khu vực.

Tại khu vực Venezuela, tình hình khá căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tấn công một cơ sở bên trong Venezuela, trong chiến dịch chống lại các hoạt động buôn bán ma túy tại nước này. Mỹ cũng đã thực hiện một cuộc tấn công khác vào một chiếc thuyền bị nghi ngờ chở ma túy ở vùng biển quốc tế.

Căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á cũng nóng lên.

Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ hôm 29/12 đưa dự báo giá vàng đạt 5.000 USD/ounce vào quý III/2026, và có tiềm năng lên tới 5.400 USD/ounce nếu rủi ro chính trị và kinh tế tại Mỹ gia tăng, xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này.