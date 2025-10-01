Giá vàng thế giới hôm nay 1/10/2025

Tới 20h ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.813 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.844 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 30/9 cao hơn khoảng 45,3% (tương đương tăng 1.188 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 122,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 30/9.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 30/9 (giờ Việt Nam) lao dốc, mất khoảng 70 USD sau một cú tăng dữ dội. Trước đó, trên thị trường châu Âu, giá vàng đạt mức cao lịch sử 3.870 USD/ounce.

Áp lực chốt lời cùng hoạt động bán khống dồn dập đã kéo giá vàng có lúc tụt xuống dưới ngưỡng 3.800 USD/ounce, tương đương mất hơn 70 USD/ounce trong khoảng hai tiếng. Tuy nhiên, sức cầu bắt đáy nhanh chóng xuất hiện trở lại ở ngưỡng này và kéo giá vàng lên lại.

Áp lực chốt lời xuất hiện sau khi vàng tăng mạnh chưa từng có trong 40 năm qua. Vàng chịu áp lực giảm một phần nhờ đồng USD hồi phục.

Giá vàng SJC lên 137,8 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Chính phủ liên bang Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa vào nửa đêm khi Đảng Dân chủ và Cộng hòa chưa đạt thỏa về kế hoạch tài trợ cho các hoạt động liên bang, đồng thời liên tục đổ lỗi cho nhau.

Nếu bế tắc kéo dài, đây sẽ là lần đóng cửa chính phủ thứ 14 trong lịch sử hiện đại, làm tê liệt nhiều dịch vụ công và ảnh hưởng đến lương của hàng triệu công chức. Tình thế này có thể gây hệ lụy chính trị cho cả Tổng thống Donald Trump và Đảng Dân chủ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới.

Rủi ro lần này được đánh giá đặc biệt cao, khi Nhà Trắng dọa sa thải nhân viên thay vì cho nghỉ phép tạm thời, trong khi phe Dân chủ chịu áp lực mạnh mẽ từ những người phản đối ông Trump. Bất ổn gia tăng cũng đang thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng và bạc như kênh trú ẩn an toàn.

Thị trường chứng khoán toàn cầu ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên 30/9. Tại Mỹ, các chỉ số mở cửa trong trạng thái suy yếu. Đây cũng là phiên cuối cùng của tháng và quý, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt kỹ thuật.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/10/2025

Trong nước, giá vàng tăng vọt vào buổi sáng lên đỉnh cao kỷ lục mới, nhưng sau đó hạ nhiệt đôi chút theo cú sụt giảm của giá vàng thế giới.

Cụ thể, trong phiên sáng 30/9 giá vàng miếng 9999 tại SJC vọt thêm 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước, lên 135,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua-bán). Tới cuối phiên, mức giá này giảm còn 134,8-136,8 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 130,2-132,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 131-134 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng chiều bán ra. Đây là mức cao lịch sử mới.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới tăng mạnh chưa từng có trong 40 năm qua, nhanh chóng vượt ngưỡng 3.500 USD, 3.600 USD, 3.700 USD và hiện là 3.800 USD/ounce trước sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư.

Với tốc độ tăng nhanh như vậy, áp lực chốt lời là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý này.

Đó là sức cầu vững chắc từ các “tay chơi” lớn trên thị trường, gồm ngân hàng trung ương các nước và các quỹ ETF vàng. Sức cầu từ các nhà đầu tư cá nhân trên khắp thế giới cũng rất lớn trong bối cảnh thế giới bất định.

Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và nhiều quốc gia vẫn đẩy mạnh mua vàng. Đây là một thời kỳ rất khác đối với những lần sốt vàng trước đây. Vị thế của đồng USD đang suy giảm.

Theo phân tích kỹ thuật, vàng đang có xu hướng tăng mạnh mẽ trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc 4.000 USD/ounce. Ngưỡng kháng cự gần nhất của vàng là 3.875 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ vững chắc là 3.700 USD/ounce.

Vàng hạ nhiệt sau khi lập đỉnh kỷ lục, nhưng kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và rủi ro địa chính trị vẫn duy trì lực cầu trú ẩn an toàn. Thị trường định giá 90% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và 70% vào tháng 12, tiếp tục gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Bất ổn địa chính trị tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư, thúc đẩy dòng tiền chảy vào vàng và bạc. Căng thẳng toàn cầu có nguy cơ leo thang, trong khi các lệnh trừng phạt mới với nhà xuất khẩu năng lượng làm lộ rõ sự mong manh của chuỗi cung ứng.