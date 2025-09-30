Vượt ngưỡng 3.800 USD/ounce

Trong phiên giao dịch ngày 29/9, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử vọt qua ngưỡng 3.800 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC lên cao kỷ lục: 136,5 triệu đồng/lượng (giá bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Một số thương hiệu vàng tư nhân thậm chí tăng hơn 4 triệu đồng/lượng trong một ngày.

Tới 17h chiều 29/9, giá vàng thế giới lên mức 3.818 USD/ounce (tương đương 122,3 triệu đồng/lượng). Vàng miếng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 14,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn cũng tăng thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng, đồng loạt lên đỉnh cao mới. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 129,7-132,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 129,9-132,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, giá vàng cả quốc tế và trong nước đồng loạt tăng, lập kỷ lục mới.

Vàng thế giới tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Fed còn hai cuộc họp vào tháng 10 và 12, với khả năng cao sẽ hạ lãi suất, từ đó củng cố kỳ vọng vàng tiếp tục tăng theo đà giảm của đồng USD. Tuy nhiên, vàng thế giới tăng bứt phá còn nhiều yếu tố hỗ trợ, tích lũy từ cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn lên gần 133 triệu đồng/lượng. Vàng SJC lên 136,5 triệu. Ảnh: HH

Giá vàng tăng chóng mặt, độ dốc chưa từng có trong 40 năm qua. Tâm lý thị trường đang rất lạc quan trong bối cảnh thế giới ngày càng trở nên bất ổn và bất định, các “tay to” vẫn dồn dập mua vào.

Yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất cho mặt hàng kim loại quý là xu hướng tìm kiếm thêm một lựa chọn an toàn cùng với đồng USD. Ngân hàng trung ương các nước từ châu Á, giờ là châu Âu cũng đẩy mạnh mua vàng và giảm dự trữ USD, ước tính sẽ mua ròng 900 tấn vàng trong năm 2025. Các quỹ ETF mua vào rất mạnh.

Trong phiên cuối tuần, quỹ SPDR Gold Trust đã mua 8,8 tấn vàng, nâng tổng số vàng mua thêm trong tuần lên 11,1 tấn, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.005,7 tấn vàng - mức cao nhất 3 năm qua.

Như vậy, giá vàng giao ngay đã vượt qua mốc 3.800 USD/ounce nhanh hơn dự báo. UBS và ANZ trước đó từng cho rằng giá vàng đến cuối năm nay mới chạm mốc này.

Liệu có giảm mạnh?

Có thể thấy, giá vàng đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với các dự báo lạc quan. Mốc 3.800 USD/ounce được xem là một ngưỡng khó vượt trong năm 2025 nhưng đã được chinh phục một cách bất ngờ.

Tới 19h ngày 29/9, tức chỉ trong vòng 2 giờ, giá vàng lên 3.825 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 lên gần 3.850 USD/ounce.

“Không ít người đã bị cháy tài khoản do bán khống khi vàng lên gần ngưỡng 3.800 USD/ounce. Nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là điều dễ hiểu, bởi biểu đồ tăng dựng đứng xảy ra lần đầu tiên kể từ thập niên 1980”, một nhà đầu tư chia sẻ trên diễn đàn.

Trên thực tế, hồi cuối những năm 70 thế kỷ trước cho tới đầu những năm 80, giá vàng thế giới có một đợt tăng rất mạnh, gấp khoảng 7 lần từ ngưỡng hơn 100 USD hồi năm 1976 lên hơn 700 USD/ounce vào đầu năm 1980.

Trong khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2011, giá vàng tăng từ 870 (9/2008) lên hơn 1.800 USD/ounce (8/2011), cao hơn gấp đôi.

Còn giai đoạn vừa qua, vàng đã tăng gấp hơn hai lần, từ mức hơn 1.600 USD/ounce hồi tháng 9/2022 lên trên 3.800 USD/ounce như hiện tại.

Vậy sắp tới giá vàng ra sao, có những cú sập như trong lịch sử hay không?

Trong giai đoạn 1979-1980, thế giới chứng kiến “cơn sốt vàng” khi giá tăng gần 4 lần do bất ổn kinh tế và địa chính trị: lạm phát Mỹ lên gần 14,5% năm 1980, giá dầu leo thang sau khủng hoảng dầu mỏ 1979 cùng chính sách tiền tệ nới lỏng. Tuy nhiên, đến 1980-1982, giá vàng lao dốc 62%, từ đỉnh 850 USD/ounce cuối 1980 về khoảng 320 USD/ounce giữa 1982, khi Fed thắt chặt tiền tệ và nâng lãi suất lên 20% (tháng 6/1981).

Còn sau đợt sốt giá vàng 2010-2011, giá vàng lao dốc trong giai đoạn 2011-2015. Từ đỉnh cao 1.825 USD/ounce hồi tháng 8/2011, giá vàng bắt đầu giảm mạnh từ 2013 cho tới khi chạm đáy 1.060 USD/ounce vào tháng 11/2015, đánh mất gần như toàn bộ mức tăng trước đó. Đó là do Fed thu hẹp chính sách nới lỏng định lượng (QE) sau khi bơm hàng nghìn tỷ USD vào nền kinh tế từ 2008. Lạm phát hạ nhiệt, đồng USD tăng giá, kinh tế Mỹ hồi phục và chứng khoán Mỹ hút dòng tiền.

Vậy lần này sẽ ra sao?

Đa số các tổ chức vẫn dự báo giá vàng thế giới còn tăng tiếp, hướng tới 4.000 USD/ounce, thậm chí 5.000 USD/ounce. Đó là bởi Fed dự kiến giảm lãi suất hai lần nữa trong phần còn lại của năm 2025 và tiếp tục giảm lãi suất trong năm tới để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME, giới giao dịch hiện đang đặt cược Fed có 90% khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và khoảng 65% xác suất sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào tháng 12.

Hơn thế, nhiều người không tin vào sự hồi phục của đồng USD khi mà các nước đang giảm nắm giữ đồng tiền này. Khối BRICS, dẫn đầu là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, vẫn tìm kiếm một đồng tiền thay thế.

Những bất ổn địa chính trị gia tăng chưa thấy lối thoát tại Ukraine, châu Âu, Trung Đông... khiến vàng vẫn được chọn là kênh trú bão. Căng thẳng địa chính trị là động lực lớn. Nền kinh tế Mỹ, dù vẫn duy trì được tăng trưởng, nhưng đối mặt với áp lực nợ công vượt 36,7 nghìn tỷ USD và lạm phát dai dẳng, cũng như khả năng Chính phủ phải đóng cửa vào ngày 30/9 khi thiếu ngân sách, khiến vàng trở thành lựa chọn bảo toàn tài sản.