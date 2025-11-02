Giá vàng trong nước

Ngày đầu tuần (27/10), giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm nhẹ so với cuối tuần trước đó.

Ngày 28/10, thị trường ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong tuần. Giá vàng miếng SJC "bốc hơi" 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 143,1-145,1 triệu đồng/lượng.

Ngày 29/10, giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146,1-148,1 triệu đồng/lượng. Các phiên tiếp theo, giá vàng miếng SJC ít biến động và chốt tuần ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC gần như không đổi, dù trong tuần có thời điểm mất gần 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại từ 1 đến 5 chỉ của SJC đi ngang, kết tuần ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều sau một tuần.

Tại hệ thống Doji, giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh đầu tuần rồi phục hồi. Đến 1/11, vàng nhẫn Doji nhích nhẹ lên 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), trở lại gần mức đầu tuần. Vàng nhẫn Doji giảm nhẹ 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Tuần qua, người mua vàng trong nước lỗ nặng khi giá vàng lao dốc. Chỉ trong ngày 28/10, vàng miếng SJC mất tới 3,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC và Doji giảm hơn 3 triệu đồng/lượng, khiến những người mua lỗ hàng triệu đồng.

Dù giá có phục hồi sau đó, đến cuối tuần vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh, khiến phần lớn người mua chưa thể gỡ lỗ.

Giá vàng thế giới

Dù chịu áp lực bán ra liên tục, giá vàng thế giới đang dần ổn định quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce khi giới đầu tư chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giữa tuần, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đúng như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell lại khiến giới đầu tư hoài nghi về lộ trình nới lỏng tiền tệ tiếp theo khi cho biết không có gì đảm bảo rằng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp trong tháng 12.

Trước thời điểm Fed công bố quyết định, giới đầu tư định giá khả năng giảm lãi suất lên tới 90%. Tuy nhiên, ngay sau phát biểu của ông Powell, kỳ vọng này nhanh chóng giảm còn 63%. Những bình luận mang tính “diều hâu” bất ngờ đã khiến giá vàng duy trì gần mức thấp nhất trong tuần, quanh 3.900 USD/ounce.

Đồng thời, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung giảm bớt cũng khiến vai trò “tài sản trú ẩn an toàn” của vàng phần nào suy yếu.

Dù vàng đã cố gắng quay trở lại mốc 4.000 USD/ounce, các chuyên gia nhận định kim loại quý vẫn thiếu động lực đủ mạnh để vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.003 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.013 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Aaron Hill, Trưởng phân tích thị trường tại FP Markets, nhận định thị trường sẽ có những giao dịch giằng co, khi các yếu tố tác động trái chiều khiến giá tìm điểm cân bằng.

Vàng đang giữ vững quanh mốc 4.000 USD do việc Fed ám chỉ có thể không cắt lãi suất tháng 12 cùng với thỏa thuận ngừng áp thuế giữa Mỹ và Trung Quốc đang làm giảm nhu cầu trú ẩn.

Trong dài hạn, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào và nhu cầu phòng ngừa rủi ro danh mục sẽ hỗ trợ vàng. Những nhịp giảm dưới 3.950 USD/ounce là cơ hội mua vào.

Ông Philip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường của Blue Line Futures, cho rằng vàng vẫn có dư địa tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá cần vượt mốc 4.175 USD/ounce để lấy lại đà tăng rõ rệt.

Dữ liệu kinh tế công bố tuần tới có thể cho thấy thị trường lao động yếu đi. Bất chấp phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell, Fed sẽ phải tiếp tục cắt giảm lãi suất. Các số liệu yếu kém có thể là lực đẩy tốt cho vàng. Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, vàng đang tìm cơ hội phục hồi trở lại.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cũng đánh giá tiềm năng dài hạn của vàng vẫn vững chắc, dù áp lực bán hiện nay có thể khiến giá tiếp tục tích lũy trong ngắn hạn.

Đợt tích lũy trước kéo dài 4 tháng, nên nếu vàng có thể trở lại mức đỉnh kỷ lục trước cuối năm, đó sẽ là tín hiệu rất đáng chú ý.

Theo ông Ole Hansen, ngay cả ông Powell cũng đang tỏ ra thận trọng trong giai đoạn này. Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vừa qua trên thực tế chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi nào. Hiện tại, sự kiên nhẫn là yếu tố quan trọng. Dù vậy, việc vàng đóng cửa tuần trên 4.000 USD/ounce vẫn được xem là tín hiệu tích cực cho tuần giao dịch tới.