Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên cuối tuần, chính thức rời mốc 3.900 USD/ounce; trong nước, vàng miếng SJC cũng giảm tới 4,8 triệu đồng/lượng trong tháng 10.

Bảng giá vàng trong nước hôm nay 1/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (1/11) Hôm qua (31/10) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 136 139 136 139 BTMH Kim Gia Bảo 133,8 137,8 133,8 137,8 Doji TPHCM 134 138 134 138

Thời gian cập nhật: 06:00 - 1/1/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 1/11

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần tại Mỹ, chính thức rời mốc 3.900 USD/ounce. Theo Kitco, giá vàng giao ngay có thời điểm xuống còn 3.879 USD/ounce, giảm 141,6 USD, tương đương 3,52% so với phiên trước.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.874 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.884 USD/ounce.

Theo các báo cáo kinh tế Mỹ, tăng trưởng tiền lương có dấu hiệu chậm lại, hoạt động sản xuất khu vực cũng suy yếu. Chỉ số chi phí việc làm (ECI) tăng 0,8% trong quý III, đúng với dự báo và thấp hơn mức tăng 0,9% của quý II.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng Chicago (PMI) tháng 10 giảm xuống 55,3 điểm, từ mức 58,8 điểm trong tháng 9. Kết quả này thấp hơn dự báo 56,1 điểm nhưng vẫn trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Trước đó một ngày, báo cáo GDP quý III cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng. Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4% theo tốc độ thường niên, cao hơn mức 2,2% của quý II. Lạm phát PCE toàn phần tháng 9 tăng lên 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát PCE lõi tăng 3,1%, làm dấy lên lo ngại áp lực giá cả vẫn dai dẳng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,75-4% hôm thứ Tư. Thị trường vẫn để ngỏ khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi về khoảng 4,93%, còn lợi suất kỳ hạn 2 năm xuống gần 4,58%.

Đồng USD duy trì sức mạnh cùng kỳ vọng lãi suất cao kéo dài làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi.

Giá dầu thô tăng hơn 2% trong phiên thứ Sáu, lên mức chốt phiên cao nhất kể từ cuối tháng 4. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 tăng 2,76 USD, tương đương 2,4%, lên 117,64 USD/thùng, có thời điểm đạt 118 USD/thùng.

Hợp đồng Brent giao tháng 1 tăng 2,63 USD, lên 113,43 USD/thùng. Dầu WTI tăng 2,12 USD, tương đương 2,08%, lên 104,12 USD/thùng.