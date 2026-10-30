Bảng giá vàng hôm nay





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Triệu đồng/lượng Hôm nay (30/10) Hôm qua (29/10) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 139,7 142,7 139,7 142,7 BTMH Kim Gia Bảo 137,4 141,4 137,4 141,4 Doji TPHCM 137,5 141,5 139,7 142,7

Thời gian cập nhật: 6:00 - 30/10/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 30/10

Giá vàng giảm mạnh về sát mốc 4.000 USD/ounce khi lạm phát lõi PCE tăng, kinh tế Mỹ tăng tốc. Lúc 21h30 ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.031 USD/ounce, giảm 30 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.039 USD/ounce.

Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), GDP quý III tăng 3,4%, cao hơn mức tăng 2,2% của quý II và vượt dự báo 3,2% của các nhà kinh tế. Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ đầu tư, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ.

Lạm phát cũng có những diễn biến đáng chú ý. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi trong quý III tăng 2,5%, cao hơn dự báo 2,4% nhưng thấp hơn mức 3,3% của quý II.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong tháng 9, PCE lõi tăng 0,3%, đúng với dự báo của thị trường và bằng mức ghi nhận cuối quý II.

Sau cuộc họp chính sách ngày 28/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất. Thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất thêm một lần trước khi kết thúc năm. Sau khi số liệu GDP và lạm phát được công bố, thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 8-9/12 lên khoảng 83%.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh và lạm phát lõi vẫn cao khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5%. Lợi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không sinh lãi. Đồng USD mạnh cũng tạo thêm áp lực lên kim loại quý.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục gây bất ổn cho thị trường năng lượng. Giá dầu Brent giảm về gần 114 USD/thùng, còn dầu WTI xuống quanh 101 USD/thùng.

Giá dầu giảm phần nào giúp hạ áp lực lạm phát, hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, số liệu kinh tế Mỹ tích cực và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vẫn là những yếu tố bất lợi.

Giới đầu tư đang theo dõi quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), những yếu tố có thể làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính toàn cầu.