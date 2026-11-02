Giá vàng thế giới lao dốc trong tuần qua, rời xa mốc 4.000 USD/ounce. Giới chuyên gia cảnh báo kim loại quý có thể tiếp tục điều chỉnh sâu, thậm chí lùi về 3.000 USD/ounce. Giá vàng miếng SJC chốt tuần trước ở mức 136-139 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trong nước hôm nay 2/11

Sản phẩm

Triệu đồng/lượng Hôm nay (2/11) Hôm qua (1/10) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 136 139 136 139 BTMH Kim Gia Bảo 133,8 137,8 133,8 137,8 Doji TPHCM 134 138 134 138

Thời gian cập nhật: 06:00 - 2/1/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 2/11

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Đà phục hồi đầu tuần nhanh chóng đảo chiều trước áp lực bán gia tăng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm chính sách tiền tệ thắt chặt. Số liệu kinh tế Mỹ tích cực củng cố kỳ vọng lãi suất có thể tiếp tục tăng.

Đến cuối tuần, làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ, kéo giá kim loại quý lao dốc.

Giá vàng xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce. Có thời điểm, giá xuống còn 3.870,25 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn một năm.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.874 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.884 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Khảo sát của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall ngày càng bi quan về triển vọng giá vàng sau khi kim loại quý này không giữ được mốc 3.900 USD/ounce.

Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, nhận định giá vàng có thể bước vào đợt điều chỉnh sâu và kéo dài sau khi phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Pavilonis dự báo giá vàng có thể xuống khoảng 3.000 USD/ounce trong quý I năm tới. Sau đó, giá có thể đi ngang một thời gian trước khi phục hồi.

Pavilonis khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ vàng nên cân nhắc phòng ngừa rủi ro. Nếu hoạt động bán tháo lan rộng trên các thị trường tài chính, kim loại quý có thể tiếp tục giảm. Triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhưng xu hướng ngắn hạn có thể đi ngược kỳ vọng.

Trong tuần này, thị trường chú ý báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngoài ra, các dữ liệu đáng chú ý gồm PMI sản xuất, PMI dịch vụ, số việc làm còn trống JOLTS, báo cáo việc làm ADP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Năm.