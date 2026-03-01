Giá vàng thế giới hôm nay 1/3/2026

Giá vàng thế giới ghi nhận diễn biến tích cực khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu.

Ngay khi xuất hiện thông tin về các động thái quân sự giữa Israel và Iran, cùng phản ứng từ phía Mỹ, dòng tiền đã nhanh chóng chuyển hướng sang các tài sản an toàn. Trong môi trường rủi ro cao, vàng một lần nữa phát huy vai trò truyền thống là “hầm trú ẩn” của giới đầu tư.

Từ vùng giá quanh 5.140 USD/ounce đầu tuần, vàng nhanh chóng bứt phá, vượt mốc 5.200 USD và liên tục mở rộng đà tăng trong các phiên sau đó. Lực mua tăng mạnh đặc biệt vào cuối tuần khi nguy cơ xung đột lan rộng khiến nhà đầu tư không muốn nắm giữ quá nhiều tài sản rủi ro.

Thị trường còn lo ngại những tác động dây chuyền nếu căng thẳng Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào đối với thị trường năng lượng cũng có thể khiến giá dầu tăng mạnh, từ đó làm gia tăng áp lực lạm phát.

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn vẫn đang vật lộn với lạm phát dai dẳng, kịch bản này càng khiến nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn tồn tại nhiều bất định. Nợ công tại nhiều quốc gia ở mức cao, thâm hụt ngân sách kéo dài và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa có lộ trình rõ ràng về thời điểm cắt giảm lãi suất. Những yếu tố này tạo nền tảng hỗ trợ dài hạn cho giá vàng, nhất là khi đồng USD có dấu hiệu suy yếu và lợi suất trái phiếu biến động.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.228 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.296 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/3/2026

Phiên giao dịch ngày 28/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 184–187 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 183,8–186,8 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 183,8–186,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 184–187 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Tính từ đầu tháng 2, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 15 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn DOJI tăng 15,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 1–5 chỉ của SJC ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 15,8 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng xu hướng tăng của giá vàng vẫn chiếm ưu thế trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng và môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng xu hướng chủ đạo của giá vàng vẫn là tăng và chưa có dấu hiệu đảo chiều trong ngắn hạn.

Theo đánh giá kỹ thuật, mốc 5.238 USD/ounce đang đóng vai trò là vùng kháng cự quan trọng sau khi giá phá vỡ mô hình tam giác tăng trong tuần này. Mức giá này đã hai lần chặn lại đà đi lên, cho thấy áp lực chốt lời xuất hiện ở vùng cao. Việc mua đuổi ở mặt bằng hiện tại có thể tiềm ẩn rủi ro về thời điểm, song chưa có tín hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho rằng xu hướng tăng của vàng chưa thay đổi và khó có thể thay đổi trong tương lai gần. Ông nhận định bối cảnh địa chính trị hiện nay đầy bất định, từ khả năng Mỹ tấn công Iran cho tới các kịch bản khó lường khác.

Trong môi trường mức độ bất định cao và khó lường, vàng tiếp tục được xem là lựa chọn an toàn trong danh mục đầu tư. Do đó, nhiều nhà phân tích cho rằng chiến lược nắm giữ hoặc gia tăng tỷ trọng vàng vẫn phù hợp trong giai đoạn hiện nay.