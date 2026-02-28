Giá vàng thế giới hôm nay 28/2/2026

Lúc 22h, ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.236 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.239 USD/ounce.

Thị trường vàng tiếp tục duy trì đà tăng và giao dịch ổn định trên ngưỡng 5.200 USD/ounce. Giới phân tích cảnh báo kim loại quý có thể đối mặt với những yếu tố bất lợi trong thời gian tới, khi áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau số liệu giá sản xuất tăng mạnh hơn dự kiến.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) toàn phần trong tháng 1 tăng 0,5%, cao hơn mức dự báo 0,3% của các nhà kinh tế và tiếp nối đà tăng 0,4% của tháng 12. Tính theo năm, lạm phát bán buôn tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, PPI lõi (loại trừ nhóm thực phẩm và năng lượng) tăng 0,8% trong tháng qua, cao hơn nhiều so với mức dự báo 0,3%. Tính theo 12 tháng, PPI lõi tăng 3,6%, vượt kỳ vọng 3,0%. Diễn biến này cho thấy áp lực chi phí đầu vào đang lan rộng trong nền kinh tế và có nguy cơ duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Thạch Thảo

Theo một số chuyên gia, nếu lạm phát tiếp tục cao hơn dự kiến, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải thận trọng hơn với kế hoạch cắt giảm lãi suất. Việc trì hoãn nới lỏng chính sách tiền tệ có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong trung hạn, khi mặt bằng lãi suất cao duy trì lâu hơn.

Lãi suất vay thế chấp kỳ hạn 30 năm tại Mỹ đã giảm xuống 5,98%, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 6% kể từ năm 2022. Diễn biến này được kỳ vọng có thể hỗ trợ thị trường bất động sản bước vào mùa cao điểm bán nhà mùa xuân.

Theo Bloomberg, dù mức lãi suất dưới 6% giúp cải thiện phần nào khả năng chi trả và có thể thúc đẩy một bộ phận người mua quay lại thị trường, nhưng chi phí vay vẫn cần giảm sâu hơn nữa để thực sự “mở khóa” thị trường nhà ở.

Hiện khoản thanh toán vay thế chấp để mua một căn nhà trung bình tại Mỹ tương đương khoảng 27% thu nhập hộ gia đình trung vị – mức đã giảm nhẹ nhờ lãi suất hạ nhiệt, giá nhà điều chỉnh và thu nhập tăng lên.

Liên quan tới địa chính trị, Mỹ và Iran sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới sau khi đạt được “tiến triển đáng kể” trong vòng thảo luận tại Thụy Sĩ, theo thông tin từ phía trung gian Oman. Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết các cuộc thương lượng sẽ được nối lại ở cấp độ kỹ thuật tại Vienna (Áo) sau giai đoạn tham vấn ban đầu.

Diễn biến đàm phán hạt nhân được giới đầu tư theo sát do có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu và rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/2/2026

Phiên giao dịch ngày 27/2, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 181–184 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 180,8–183,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 180,9–183,9 triệu đồng/lượng, không đổi so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu kết phiên ở mức 180,5–183,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các chuyên gia của Bank of America (BofA) giữ nguyên mục tiêu giá vàng 12 tháng ở mức 6.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cảnh báo kim loại quý đang đối mặt với một số lực cản ngắn hạn khi nhà đầu tư điều chỉnh vị thế sau giai đoạn biến động mạnh.

Theo BofA, đà tăng trước đó được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính: nhu cầu vàng vật chất, hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng. Tuy nhiên, dấu hiệu gần đây cho thấy nhà đầu tư đang chậm lại trong việc gia tăng tỷ trọng nắm giữ, khiến giá có thể suy yếu ngắn hạn.

Ngoài yếu tố dòng tiền, thị trường còn chịu tác động từ bất ổn chính sách thương mại của Mỹ và những thay đổi tiềm năng tại Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Việc đề cử ông Kevin Warsh thay thế Chủ tịch Jerome Powell từng gây biến động mạnh, nhưng BofA cho rằng về dài hạn, động thái này không hẳn tiêu cực với vàng.

Phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Trong bối cảnh đó, định hướng lãi suất sẽ đóng vai trò then chốt. Nếu Fed tiến tới cắt giảm lãi suất, vàng có thể được hỗ trợ trở lại. Ngược lại, việc thu hẹp bảng cân đối kế toán và rủi ro tài khóa gia tăng có thể làm thị trường biến động mạnh hơn, qua đó thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như tài sản phòng thủ.