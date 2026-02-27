Giá vàng thế giới hôm nay 27/2/2026

Lúc 22h ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.171 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.186 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 21/2 đạt 212.000 đơn (điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ), thấp hơn mức dự báo 215.000 đơn. Số liệu của tuần trước đó được điều chỉnh tăng lên 208.000 đơn.

Mức trung bình 4 tuần của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 220.250 đơn, gần sát mức dự báo 221.000 đơn. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp đạt 1,833 triệu người trong tuần kết thúc ngày 14/2, thấp hơn mức của tuần trước và thấp hơn dự báo thị trường.

Các số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn khá ổn định. Điều này chưa tạo ra biến động lớn đối với giá vàng, khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi thêm các tín hiệu về lạm phát và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Thị trường toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và những bất định về kinh tế, khi Mỹ – Iran bước vào vòng đàm phán hạt nhân mới, trong khi Phố Wall tranh luận về tác động dài hạn của trí tuệ nhân tạo (AI).

Mỹ và Iran đã bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ), chỉ vài ngày trước thời hạn mà Tổng thống Donald Trump đặt ra để hai bên đạt được thỏa thuận. Các cuộc thương lượng được tiến hành thông qua trung gian Oman.

Tổng thống Trump đã đưa ra thời hạn từ ngày 1–6/3 để Iran đạt được thỏa thuận; nếu không, Mỹ có thể tiến hành hành động quân sự. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột mới tại Trung Đông, có thể kéo theo sự tham gia của Israel và các quốc gia Ả Rập sản xuất dầu.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường chứng khoán Mỹ cũng chịu sức ép từ những tranh luận xung quanh trí tuệ nhân tạo. Một bài viết của Citrini Research với tiêu đề “Khủng hoảng trí tuệ toàn cầu năm 2028” đã khiến thị trường rung lắc khi đưa ra kịch bản AI thay thế hàng loạt việc làm văn phòng, kéo theo suy giảm chi tiêu tiêu dùng và nguy cơ giảm phát toàn cầu. Tâm lý lo ngại này cũng góp phần hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn như vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/2/2026

Phiên giao dịch ngày 26/2, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 181–184 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 181–184 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 180,9–183,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu kết phiên ở mức 181–184 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Giá vàng đang duy trì trên mốc bứt phá 5.100 USD/ounce trong tuần này, song kim loại quý đang đối diện vùng kháng cự mạnh trong khoảng 5.200–5.300 USD/ounce.

Theo chuyên gia Razan Hilal của Forex.com, diễn biến kỹ thuật hiện tại có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn trước đợt bán tháo mạnh hồi tháng 1.

Việc giữ được mốc 5.100 USD cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế, phản ánh nhu cầu trú ẩn gia tăng trước bất ổn chính sách thương mại. Tuy nhiên, đà tăng hiện tại đang gặp trở ngại khi các chỉ báo động lượng quay trở lại vùng quá mua – tương tự thời điểm trước cú điều chỉnh mạnh từ đỉnh lịch sử hồi đầu năm.

Theo Hilal, mốc 5.100 USD hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ then chốt. Nếu giá tiếp tục giữ vững trên ngưỡng này, xu hướng tăng vẫn được xác nhận về mặt cấu trúc. Tuy nhiên, để duy trì đà đi lên và tránh nguy cơ điều chỉnh sâu, vàng cần bứt phá dứt khoát qua vùng 5.200–5.300 USD.

Ở chiều ngược lại, nếu giá đóng cửa dưới 5.100 USD, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng. Khi đó, vàng có thể quay lại vùng tích lũy rộng từ 5.100 USD xuống 4.800 USD. Nếu mốc 4.800 USD không giữ được, các vùng hỗ trợ tiếp theo lần lượt nằm tại 4.600 USD, 4.530 USD và sâu hơn là 4.380 USD – những khu vực từng ghi nhận lực cầu đáng kể hồi tháng 2.

Xu hướng ngắn hạn của vàng hiện phụ thuộc không chỉ vào dòng tiền trú ẩn từ yếu tố vĩ mô, mà còn vào khả năng bên mua bảo vệ vùng bứt phá 5.100 USD trước khi động lượng suy yếu trao lại quyền kiểm soát cho bên bán.