Tính tới 20h30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.029 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.048 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 30/6 giảm 7,1% (tương đương 306 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 128,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 30/6.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng 13 USD (+0,3%) lên 4.029 USD/ounce vào lúc 21h ngày 30/6 dù đồng USD vẫn tăng 0,2%, lên 101,3 điểm.

Vàng hồi phục trong bối cảnh lực cầu bắt đáy mặt hàng này gia tăng khi giá về ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, đà phục hồi bị cản trở bởi một đồng USD đang mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ cao. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và tháng 12 tới lên rất cao.

Tình hình eo biển Hormuz vẫn khó lường, qua đó đẩy giá dầu Brent tăng nhẹ lên 73,3 USD/thùng.

Cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Doha (Qatar) đã không được thực hiện khiến nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc chiến giữa 2 nước đang đối mặt thêm trở ngại.

Giá vàng SJC tăng thêm 1 triệu đồng lên 147 triệu đồng/lượng (giá bán). Ảnh: Hoàng Hà

Ông Jared Kushner - con rể ông Trump - cùng đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff tới Doha chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Iran cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ký ngày 17/6. Thỏa thuận này mở ra 60 ngày đàm phán nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài và giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Triển vọng đối thoại trực tiếp giữa hai bên vẫn rất hạn chế. Đây là yếu tố có thể kéo giá dầu tăng trở lại, qua đó có thể buộc Fed mạnh tay hơn với chính sách tiền tệ. Một đồng USD mạnh hơn sẽ gây áp lực lên vàng.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 30/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 30/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 30/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả chiều mua vào chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 30/6 ở mức 26.700 đồng/USD (mua) và 26.720 đồng/USD (bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới hồi phục với tốc độ khá chậm chủ yếu do giới đầu tư lo ngại Mỹ và một số nước sẽ bước vào giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất nhằm chống lạm phát.

Tuy nhiên, vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi lực mua từ một số “cá mập” trên thị trường quốc tế, trong đó có Trung Quốc.

Trong vài tháng qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã gia tăng nhập khẩu vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới điều chỉnh. Trong tháng 5, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 163 tấn vàng. Lũy kế từ đầu năm, PBOC nhập 692 tấn, tăng 76% so với cùng kỳ 2025.

Dù vậy, các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc ghi nhận hiện tượng rút ròng cả tỷ USD. Đây là chỉ báo cho thấy thị trường có thể chững lại. Thị trường cổ phiếu ngành vàng tại Hong Kong cũng ghi nhận đà giảm.

Các nhà giao dịch đang theo dõi chỉ số JOLTS tháng 5 (khảo sát về cơ hội việc làm và tỷ lệ nghỉ việc tại Mỹ), báo cáo việc làm ADP (dự kiến công bố tối 1/7 giờ Việt Nam) và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng như báo cáo việc làm tháng 6 vào tối 2/7.