Giá vàng thế giới hôm nay 1/8/2026

Lúc 21h ngày 31/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.037 USD/ounce, giảm 69 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.034 USD/ounce.

Diễn biến của thị trường vàng tiếp tục chịu tác động từ quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các số liệu kinh tế mới công bố. Tại cuộc họp gần nhất, Fed giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5-3,75% với tỷ lệ biểu quyết 9-3. Ba quan chức ủng hộ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Thị trường vẫn đang tính đến khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Các dữ liệu công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục hạ nhiệt. GDP thực trong quý II tăng 1,5% theo năm, thấp hơn mức 2,1% của quý I. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

PCE lõi tăng 0,1% theo tháng, trong khi tốc độ tăng theo năm giảm xuống 3,3%. Thu nhập cá nhân tăng 0,2%, còn chi tiêu tiêu dùng tăng 0,3%.

Giá vàng trong nước diễn biến trái chiều. Ảnh: Tuấn Hùng

Các số liệu cho thấy kinh tế Mỹ đang giảm tốc và lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng chưa đủ để loại bỏ khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chịu nhiều gián đoạn do căng thẳng quân sự và rủi ro đối với các tuyến hàng hải. Giá dầu thô WTI giao dịch quanh 85,46 USD/thùng, còn dầu Brent duy trì ở vùng trên 80 USD/thùng.

Chỉ số USD tiếp tục đi lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh 4,67%.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/8/2026

Chốt phiên 31/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Trong đầu phiên, giá vàng dao động trong vùng 4.049-4.112 USD/ounce, vẫn giữ trên mốc tâm lý 4.000 USD/ounce.

Ông Fred Hickey, nhà sáng lập bản tin đầu tư The High-Tech Strategist, nhận định đợt điều chỉnh kéo dài của giá vàng có thể đang tiến gần đến điểm kết thúc. Thị trường đang hình thành vùng đáy quan trọng.

Theo ông, việc giá vàng nhiều lần kiểm định nhưng chưa xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce cho thấy lực cầu vật chất, đặc biệt từ Trung Quốc và các thị trường châu Á, vẫn rất mạnh.

Dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng đã giảm đáng kể, trong khi vị thế đầu cơ trên thị trường kỳ hạn đã giảm đáng kể. Những yếu tố này cho thấy áp lực bán mang tính đầu cơ đã được hấp thụ và thị trường có thể đang hình thành nền giá mới.

Ông Hickey cho rằng các động lực hỗ trợ vàng trong dài hạn vẫn không thay đổi, bao gồm xu hướng phi USD hóa của nhiều nền kinh tế, hoạt động mua vàng quy mô lớn của các ngân hàng trung ương với lượng mua duy trì trên 1.000 tấn mỗi năm, cùng những lo ngại về thâm hụt ngân sách, nợ công của Mỹ và bất ổn địa chính trị.

Về mặt kỹ thuật, nếu giá vàng vượt mốc 4.101 USD/ounce, triển vọng ngắn hạn sẽ được cải thiện. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 4.049 USD/ounce, thị trường có thể kiểm định các vùng hỗ trợ tiếp theo tại 4.028 USD/ounce và 3.995 USD/ounce.