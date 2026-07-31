Giá vàng thế giới hôm nay 31/7/2026

Lúc 21h ngày 30/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.098 USD/ounce, tăng 29 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.089 USD/ounce.

Sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và loạt dữ liệu kinh tế vừa công bố, chưa có thêm tín hiệu rõ ràng cho thấy Fed sẽ sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong cuộc họp gần nhất, Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng có 3 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng chưa phát tín hiệu cho thấy cuộc chiến chống lạm phát đã kết thúc.

Theo ước tính lần đầu, GDP Mỹ tăng 1,5% theo tốc độ hàng năm trong quý II, giảm so với mức 2,1% của quý I. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ 4,1%; PCE lõi tăng 3,3%, giảm từ 3,4%.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Nguyễn Hiền

Thu nhập cá nhân tăng 0,2%, chi tiêu tiêu dùng tăng 0,3%, còn số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 197.000 đơn, nhưng vẫn thấp hơn dự báo của thị trường.

Các số liệu cho thấy Fed vẫn có lý do để duy trì lập trường thận trọng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của Fed và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn quanh 4,7% trong phiên 30/7, qua đó hạn chế đà tăng của giá vàng.

Tình hình tại eo biển Hormuz vẫn rất căng thẳng khi hoạt động vận tải chịu sức ép từ các yếu tố quân sự, hàng hải và ngoại giao. Giá dầu Brent duy trì quanh vùng trên 90 USD/thùng, dầu WTI giao dịch ở vùng 80 USD/thùng. Dù đã hạ nhiệt so với đợt tăng mạnh trước đó, giá dầu vẫn ở mức đủ cao để duy trì áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến chính sách của Fed.

Giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường lao động, các số liệu điều chỉnh về GDP và những tín hiệu mới về lạm phát để đánh giá khả năng Fed thay đổi chính sách trong những tháng tới.

Giá vàng trong nước hôm nay 31/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 30/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 137,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 139,1-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 139,1-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng thị trường đang chứng kiến cuộc giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Trung Quốc đã gia tăng mua vàng trong các nhịp giảm giá, phù hợp với chiến lược tích lũy dự trữ khi giá điều chỉnh. Áp lực bán chủ yếu đến từ các thị trường phát triển làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Về kỹ thuật, cả phe mua và phe bán vẫn chưa chiếm ưu thế. Mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce tiếp tục được bảo vệ, nhưng các nhịp phục hồi gần đây đều chưa vượt được đỉnh trước đó.

Các chuyên gia của CPM Group đưa ra khuyến nghị mua vàng trong ngắn hạn khi giá dao động quanh 4.068 USD/ounce, với mục tiêu 4.220 USD/ounce trong giai đoạn từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 và mức cắt lỗ tại 3.980 USD/ounce.

Theo CPM Group, giá vàng vẫn nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn kể từ mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ, có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, thời điểm đáo hạn hợp đồng vàng Comex giao tháng 8 và các tín hiệu kỹ thuật tích cực cũng có thể hỗ trợ giá vàng tăng trong một đến hai tuần tới.

CPM Group cho rằng nếu các yếu tố địa chính trị và kinh tế hạ nhiệt, giá vàng có thể quay trở lại xu hướng điều chỉnh trong tháng 8 trước khi phục hồi trong giai đoạn tiếp theo.