Giá vàng thế giới hôm nay 30/7/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 29/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.016 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.080 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm khoảng 7,4%, tương ứng mất 319 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 29/7.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 29/7 giảm khoảng 0,5% xuống 4.016 USD/ounce. Giá bạc xuống dưới 57 USD/ounce. Vàng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD nhưng có thể mất bất cứ lúc nào tùy thuộc vào tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các nhà giao dịch vàng tiếp tục giữ vị thế thận trọng trước thông báo về lãi suất của Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Sự thận trọng đến từ việc thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ không thay đổi, nhưng cũng định giá xác suất hơn 30% Fed tăng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm ở mức gần 4,62%, trong khi chỉ số DXY đạt 101,64 điểm.

Giá vàng thế giới biến động mạnh. Ảnh: Bloomberg

Tình hình eo biển Hormuz vẫn khá căng thẳng. Một khoảng lặng ngắn trong cuộc xung đột Mỹ - Iran đã bị phá vỡ sau khi lực lượng Jordan và Mỹ đánh chặn một loạt tên lửa khác của Iran, đẩy giá dầu tăng mạnh trở lại. Dầu WTI tăng thêm 7,1% lên gần 84,9 USD/thùng. Dầu Brent tăng hơn 7,2% lên 90,2 USD/thùng.

Đối với vàng, tác động vẫn là hai chiều: rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu cao hơn làm tăng rủi ro lạm phát, giữ cho lợi suất ổn định và hạn chế tiềm năng tăng giá của kim loại quý không sinh lời. Đối với thị trường rộng hơn, bối cảnh là giá dầu tăng, thị trường chứng khoán biến động, đồng USD mạnh.

Giá vàng trong nước hôm nay 30/7/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 29/7 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn gần như không thay đổi so với phiên liền trước trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed.

Đến cuối phiên 29/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với phiên trước.

Chiều 29/7, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,1-142 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 29/7 ở mức 26.300 đồng/USD (mua vào) và 26.320 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Các nhà giao dịch đang mổ xẻ tuyên bố của Fed, giọng điệu của ông Warsh về lạm phát và rủi ro thị trường lao động. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng chờ đợi dữ liệu GDP Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm, báo cáo lạm phát PCE vào thứ Sáu và tình hình diễn biến tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

Một đợt tăng giá bền vững trên 4.066 USD/ounce sẽ cải thiện triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi việc phá vỡ mức 4.011 USD/ounce sẽ đưa mức hỗ trợ 3.959 USD/ounce trở lại tâm điểm chú ý.

Nhiều nhà kinh tế cho rằng Fed sẽ không hành động gì trong năm nay. Họ cho rằng Kevin Warsh đã thành lập 5 nhóm đặc nhiệm để xem xét hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang. Điều này cho phép chủ tịch Fed có quyền không thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho đến khi các ủy ban này báo cáo kết quả điều tra, dự kiến ​​vào khoảng cuối năm nay.

Nếu Fed duy trì lãi suất trong khoảng từ 3,5% đến 3,75%, một tín hiệu quan trọng cho thấy khả năng thay đổi chính sách tại cuộc họp tháng 9 sẽ là số lượng quan chức phản đối quyết định này.