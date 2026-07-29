Giá vàng thế giới hôm nay 29/7/2026

Tính đến 20h30 ngày 28/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thế giới đạt 4.030 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.093 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm khoảng 7%, tương ứng mất 305 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 13,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 28/7.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ trong tối 28/7 giảm khoảng 1,1% xuống 4.030 USD/ounce, bất chấp giá dầu giảm. Giá bạc xuống 57,19 USD/ounce. Vàng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD nhưng chưa thể bứt phá lên vùng 4.150-4.200 USD.

Thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tháng 7. Dữ liệu gần đây cho thấy một số dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động và lạm phát, nhưng áp lực giá vẫn chưa biến mất.

Tuy nhiên, nguy cơ tăng lãi suất vẫn được đánh giá đáng kể do áp lực lạm phát từ năng lượng chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm quanh 4,62% cùng đồng USD vẫn ở gần mức cao nhất một tháng tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Minh Hiền

Trong khi đó, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu triển vọng đàm phán Mỹ - Iran cải thiện, dù hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư hiện tập trung vào cuộc họp Fed, phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh cùng các dữ liệu GDP và lạm phát PCE của Mỹ để xác định xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Giá dầu WTI giảm hơn 1,8% xuống 81 USD/thùng. Dầu Brent giảm 2,2% xuống 86,4 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/7/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 28/7 ghi nhận giá vàng miếng SJC giảm khá mạnh.

Đến cuối phiên 28/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước.

Chiều 28/7, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,1-142 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 28/7 ở mức 26.320 đồng/USD (mua vào) và 26.350 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư vẫn hướng sự chú ý tới các tín hiệu chính sách từ Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Thị trường tài chính toàn cầu đang dõi theo cuộc họp FOMC ngày 28-29/7. Dù giá dầu vẫn còn ở mức cao từng làm gia tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất, các số liệu kinh tế mới nhất lại cho thấy áp lực lạm phát và tăng trưởng đang hạ nhiệt.

Lạm phát tháng 6 thấp hơn dự báo, số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 57.000 trong tháng 6. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) và Beige Book (Sách Be) - báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế hiện tại của Fed - đều phản ánh áp lực giá giảm, khiến khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trở nên cao hơn.

Kịch bản được thị trường đánh giá cao hơn là Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong tháng 7, trong khi khả năng tăng lãi suất được tập trung vào cuộc họp tháng 9.

Giá dầu tiếp tục là biến số quan trọng. Nếu căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt và nguồn cung được khôi phục, áp lực lạm phát có thể giảm. Ngược lại, gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng có thể đẩy dầu lên 120 USD/thùng, buộc Fed phải thắt chặt chính sách.

Trong bối cảnh bất định, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh so với nhiều đồng tiền lớn và tiền tệ của các thị trường mới nổi. Tổng thống Donald Trump vừa cảnh báo Mỹ có thể nối lại hành động quân sự nếu đàm phán thất bại.