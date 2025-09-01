Giá vàng thế giới hôm nay 1/9/2025

Thị trường vàng tuần qua ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ. Giá vàng giao ngay bứt phá lên mức cao nhất trong 4 tháng. Đà tăng này được củng cố bởi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan, làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.443,5 USD/ounce, tăng hơn 2% so với tuần trước và 4,7% trong cả tháng. Hợp đồng vàng giao tháng 12 đạt 3.511,5 USD/ounce, tăng gần 3% trong tuần.

Trong tuần này, tại thị trường Bắc Mỹ, các sàn giao dịch đóng cửa vào thứ Hai. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào một loạt các báo cáo quan trọng về thị trường việc làm. Thị trường đang chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ. Nếu kết quả yếu kém sẽ củng cố thêm khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào giữa tháng 9, một động thái thường có lợi cho giá vàng.

Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, cho rằng đợt tăng giá vàng lần này chủ yếu dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Ông mô tả diễn biến của giá vàng giống như một "chiếc lò xo" bị nén. Kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 4, giá vàng đã đi ngang và hình thành một mô hình tam giác, tích tụ năng lượng. Và giờ đây, áp lực đó đang được giải phóng.

Thị trường bước vào giai đoạn cuối mùa hè, các nhà giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ, là chất xúc tác quan trọng nhất. Ông dự đoán khối lượng giao dịch sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Lễ Lao động.

Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Chuyên gia này nhận định, các dữ liệu kinh tế gần đây đang củng cố sự đồng thuận của thị trường. Báo cáo tiêu dùng cá nhân (PCE) cho thấy lạm phát không tăng quá nóng, không đủ để làm chệch hướng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Sau 5 tháng củng cố, vàng không còn ở trạng thái "quá mua" về mặt kỹ thuật, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tăng giá tiếp theo.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/9/2025

Thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ngày 30/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 122,5-125 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết cuối phiên ở mức 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy, sau một tuần tăng giá mạnh mẽ, tâm lý lạc quan đang chiếm lĩnh thị trường vàng. Cả giới chuyên gia (Wall Street) và nhà đầu tư cá nhân (Main Street) đều dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng giá.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng kim loại quý này đã có một tuần tăng trưởng ấn tượng, với hai phiên tăng mạnh vào thứ Sáu tuần trước và thứ Ba vừa qua, trước khi vượt qua ngưỡng 3.400 USD vào thứ Năm.

Vàng đã tạo ra một mô hình tăng giá rõ rệt và củng cố trước kỳ nghỉ cuối tuần. Qua đó cho thấy, vàng đã tích lũy đủ sức mạnh để tiếp tục đà đi lên. Mục tiêu tiếp theo của giá vàng cần chinh phục là 3.439 USD (đỉnh tháng 7) và sau đó là 3.451 USD (đỉnh tháng 6).

Theo Colombo, động lực mới sẽ xuất hiện trong mùa thu này là sự trở lại của các nhà đầu tư phương Tây. Trong đợt tăng giá đầu năm 2024, đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư châu Á và ngân hàng trung ương, trong khi các nhà đầu tư phương Tây vẫn còn do dự. Giờ đây, họ bắt đầu tham gia. Dòng tiền từ các quỹ ETF sẽ là động lực lớn cho thị trường vàng trong những tháng cuối năm.

Colombo dự báo mục tiêu giá vàng tương lai trên sàn Comex sẽ đóng cửa trên 3.500 USD/ounce vào cuối tuần. Đây là ngưỡng kháng cự quan trọng từ tháng 4. Nếu vượt qua thành công, giá vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce hoặc cao hơn trong vài tháng tới.