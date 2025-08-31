Giá vàng thế giới hôm nay 31/8/2025

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi dữ liệu mới cho thấy niềm tin tiêu dùng Mỹ sụt giảm còn kỳ vọng lạm phát tăng trở lại.

Đại học Michigan công bố kết quả khảo sát cho thấy, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 8 đạt 58,2 điểm, thấp hơn mức sơ bộ 58,6 và giảm mạnh so với 61,7 điểm của tháng 7. Giám đốc khảo sát Joanne Hsu cho biết niềm tin người dân giảm khoảng 6% so với tháng trước, chủ yếu do lo ngại chi phí sinh hoạt leo thang.

Áp lực lạm phát đang đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng, khiến họ trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu và bi quan hơn về triển vọng kinh tế.

Triển vọng lạm phát đã xấu đi, chấm dứt chuỗi giảm liên tục trong những tháng gần đây. Kỳ vọng lạm phát một năm tăng từ 4,5% lên 4,8%, còn kỳ vọng dài hạn nhích từ 3,4% lên 3,5%, chấm dứt chuỗi giảm nhiều tháng qua.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Theo chuyên gia Hsu, mặc dù đã đảo ngược xu hướng giảm, cả hai chỉ số lạm phát này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh được ghi nhận vào tháng 4-5/2025.

Đà tăng của giá vàng còn được thúc đẩy bởi những tín hiệu chính sách tiền tệ "bồ câu" từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và rủi ro chính trị ngày càng gia tăng.

Quan điểm của Chủ tịch Fed được củng cố khi dữ liệu kinh tế công bố vào cuối tuần cho thấy lạm phát vẫn tăng. Chỉ số tiêu dùng cá nhân cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, đã tăng 2,9% trong 12 tháng tính đến tháng 7.

Kết thúc tuần và tháng giao dịch, giá vàng tương lai đã tăng vọt lên mức cao chưa từng có. Giá vàng giao ngay chốt phiên ở mức 3.443,5 USD/ounce, tăng hơn 2% so với tuần trước và 4,7% trong cả tháng.

Hợp đồng vàng giao tháng 12, hiện là hợp đồng được giao dịch sôi động nhất trên sàn CME, cũng đạt 3.511,5 USD/ounce, tăng gần 3% trong tuần.

Giá vàng trong nước hôm nay 31/8/2025

Tại thị trường trong nước ngày 30/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức cao kỷ lục 129,1-130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 122,5-125 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, niêm yết cuối phiên ở mức 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo bà Michele Schneider, Chiến lược gia trưởng tại MarketGauge, tín hiệu mua vàng đã được kích hoạt từ tuần trước sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Ông Powell cho rằng sự thay đổi về cán cân rủi ro trong nền kinh tế có thể cần điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Bà Schneider nhận định: “Ông Powell cho thấy Fed không quá lo lắng về việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Giờ đây, ông ấy tập trung nhiều hơn vào sự suy yếu của nền kinh tế và thị trường lao động.”

Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư của Zaye Capital Markets, nhận định, ông Trump đang kiểm soát câu chuyện về Fed, điều đó có nghĩa lãi suất sẽ giảm và giá vàng sẽ tăng cao hơn.

Chantelle Schieven, Giám đốc Nghiên cứu tại Capitalight Research, cho rằng cuộc xung đột làm tổn hại danh tiếng của đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới. Bà tin rằng việc giá vàng chạm đỉnh cao mới mọi thời đại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phillip Streible, Chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn, đặc biệt nếu giá giao ngay và giá tương lai vượt mốc 3.500 USD/ounce.