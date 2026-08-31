Giá vàng thế giới hôm nay 31/8/2026

Giá vàng thế giới trải qua một tuần biến động mạnh, từng tiến sát 4.700 USD/ounce nhưng sau đó lao dốc.

Đầu tuần, vàng giao ngay khởi động quanh 4.618,79 USD/ounce và tăng liên tiếp trong hai phiên. Tâm lý thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi những lo ngại về nợ công Mỹ, triển vọng lợi suất trái phiếu dài hạn và nhu cầu nắm giữ các tài sản phòng vệ. Giá vàng đạt đỉnh tuần 4.697 USD/ounce vào thứ Ba.

Phiên sau đó, giá vàng bắt đầu đi xuống. Các số liệu về lạm phát PCE lõi và GDP quý II không làm thay đổi đáng kể đánh giá về nền kinh tế Mỹ, lợi suất trái phiếu tăng khiến vàng chịu áp lực. Nhà đầu tư thận trọng trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại Jackson Hole.

Áp lực bán mạnh hơn vào thứ Năm khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu ngắn hạn đi lên. Giá vàng có thời điểm giảm xuống 4.566 USD/ounce.

Ông Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn về lạm phát trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole. Giá vàng giảm mạnh hơn 1%, xuống mức thấp nhất tuần 4.445 USD/ounce (giảm hơn 140 USD).

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.456 USD/ounce, giảm 146 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.503 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 164 USD/ounce, tương đương hơn 3,5% so với mức đầu tuần.

Thị trường vàng tuần này sẽ tập trung vào các dữ liệu việc làm Mỹ, trong đó có báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 được công bố vào thứ Sáu. Số liệu việc làm yếu hơn dự báo có thể củng cố kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, dữ liệu tích cực có thể làm gia tăng áp lực lên vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 31/8/2026

Thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ lễ. Chốt phiên giao dịch 29/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 145,7-149,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 145,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, xem đợt giảm mạnh vừa qua là một nhịp điều chỉnh cần thiết sau khi vàng tăng nhanh.

Ông cho rằng triển vọng dài hạn vẫn tích cực do các vấn đề về thâm hụt ngân sách và nhu cầu vay nợ của Chính phủ Mỹ chưa được giải quyết.

Việc Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gây sức ép trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ để đảo ngược xu hướng dài hạn của vàng.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, nghiêng về kịch bản giá vàng giảm. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã phát tín hiệu khá rõ về khả năng tăng lãi suất trong tháng 9.

Việc xác suất tăng lãi suất được thị trường nâng lên khoảng 50% cho thấy áp lực đối với vàng vẫn còn lớn, dù mức này chưa đủ cao để khẳng định một đợt tăng lãi suất chắc chắn.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, đánh giá tiêu cực hơn về diễn biến ngắn hạn. Các chỉ báo động lượng của vàng đang suy yếu sau khi giá tiến sát 4.700 USD/ounce. Đồng USD mạnh lên trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo việc làm có thể tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Về kỹ thuật, Chandler cho rằng việc vàng phá vỡ ngưỡng 4.555 USD/ounce có thể mở đường cho giá lùi về vùng 4.500-4.527 USD/ounce.

Sau cú giảm mạnh do bài phát biểu của Warsh, ông Chandler hạ mục tiêu tiếp theo xuống khoảng 4.440 USD, thậm chí 4.360 USD/ounce nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng.