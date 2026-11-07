Bảng giá vàng trong nước hôm nay 7/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (7/11) Hôm qua (6/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 138 141 138 141 BTMH Kim Gia Bảo 136,5 140,5 136,5 140,5 Doji TPHCM 136,5 140,5 136,5 140,5

Thời gian cập nhật: 06:00-7/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 7/11

Giá vàng thế giới giảm do chịu áp lực từ số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo. Lúc 21h30 ngày 6/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.041 USD/ounce, giảm 48 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.042 USD/ounce.

Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn nhiều so với dự báo 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo việc làm tích cực khiến thị trường tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12. Theo Reuters, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 được thị trường đánh giá ở mức 74,8%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 0,06 điểm phần trăm lên 4,53%. Đồng USD cũng tăng giá, khiến vàng chịu thêm bất lợi.

Trước đó, đà bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) khiến dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn như trái phiếu chính phủ Mỹ và vàng. Tuy nhiên, sau khi số liệu việc làm Mỹ được công bố, đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng trở lại, tạo áp lực lên kim loại quý.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến các dữ liệu lạm phát Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 dự kiến công bố ngày 10/11, tiếp đó là chỉ số giá sản xuất (PPI) ngày 13/11. Những số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và xu hướng giá vàng.

Theo báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa tháng 10, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá vàng bình quân năm 2026 đạt 4.600 USD/ounce, tăng 33,6% so với năm 2025.