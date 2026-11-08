Giá vàng thế giới phục hồi trong tuần qua, có thời điểm vượt 4.140 USD/ounce và chốt tuần trên ngưỡng 4.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Bảng giá vàng trong nước hôm nay 8/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (8/11) Hôm qua (7/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 138 141 138 141 BTMH Kim Gia Bảo 136,5 140,5 136,5 140,5 Doji TPHCM 136,5 140,5 136,5 140,5

Thời gian cập nhật: 06:00-8/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 8/11

Đầu tuần, giá vàng giá vàng thế giới giao dịch quanh 3.875 USD/ounce. Kim loại quý được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, góp phần hạ bớt lo ngại lạm phát, cùng lực mua bắt đáy.

Đà phục hồi mạnh hơn sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Kết quả này làm gia tăng kỳ vọng về khả năng bế tắc lập pháp và những thay đổi trong triển vọng ngân sách. Đồng USD và lợi suất trái phiếu suy yếu trong một số phiên, tạo thêm động lực cho giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce.

Đến thứ Năm, vàng giao ngay lập đỉnh tuần tại 4.147 USD/ounce. Tuy nhiên, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ khiến nhà đầu tư tiếp tục thanh lý tài sản trên nhiều thị trường.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Áp lực bán gia tăng trong phiên 6/11, sau khi báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ được công bố.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng, cao hơn đáng kể so với dự báo khoảng 65.000 việc làm. Số liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trong tháng 12, đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu ngắn hạn đi lên.

Nếu chỉ số lạm phát công bố tuần tới tiếp tục cao, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tăng, gây sức ép khiến vàng lùi xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Giá vàng có lúc lùi về gần 4.030 USD/ounce, trước khi phục hồi nhẹ lên sát 4.070 USD/ounce vào cuối tuần.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.072 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.079 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC ngày 7/11 được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần trước, giá bán ra tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong tuần tới. Một số phân tích kỹ thuật xem vùng 4.000 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý, trong khi khu vực 4.170 USD/ounce là vùng kháng cự cần vượt qua để củng cố đà tăng.

Số liệu lạm phát Mỹ sẽ tác động lớn đến kỳ vọng lãi suất Fed và xu hướng giá vàng. Về dài hạn, triển vọng vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu mua của ngân hàng trung ương và bất ổn địa chính trị.