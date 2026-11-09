Bảng giá vàng trong nước hôm nay 9/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (9/11) Hôm qua (8/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 138 141 138 141 BTMH Kim Gia Bảo 136,5 140,5 136,5 140,5 Doji TPHCM 136,5 140,5 136,5 140,5

Thời gian cập nhật: 06:00-9/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 9/11

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định vàng đã phát huy vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong phần lớn tuần qua. Giá vàng phục hồi từ mức đáy 3.870 USD/ounce lên gần 4.147 USD/ounce khi chứng khoán Mỹ lao dốc ngày 5/11.

Tuy nhiên, giá vàng quay đầu giảm trước cuối tuần sau khi số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự báo và giá dầu tiếp tục phục hồi. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới tăng gần 5%.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.072 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.079 USD/ounce.

Ông Chandler cho rằng vàng chưa chắc đã tạo đáy. Nếu giá xuyên thủng mốc 3.975 USD/ounce, kim loại quý có thể lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 3.935 USD/ounce.

Khảo sát của Kitco News cho thấy giới chuyên gia đang chia rẽ về triển vọng giá vàng tuần này, trong đó tỷ lệ dự báo giảm cao hơn nhẹ so với tỷ lệ dự báo tăng. Trái lại, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng kim loại quý đi lên.

Tuần này, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 công bố ngày 10/11 và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 công bố ngày 13/11. Ngày 12/11, Mỹ dự kiến công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và doanh số bán nhà hiện hữu tháng 10.

Những dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng USD và diễn biến giá vàng.