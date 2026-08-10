Giá vàng thế giới hôm nay 10/8/2026

Sau hai tháng đi ngang và liên tục kiểm định vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, giá vàng thế giới tuần qua đã bứt phá mạnh. Kim loại quý ghi nhận tuần tăng tốt nhất kể từ đầu năm. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.343 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 10/2026 ở mức khoảng 4.401 USD/ounce.

Giá vàng được hỗ trợ bởi loạt dữ liệu việc làm kém tích cực của Mỹ. Thị trường lao động vốn là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Mỹ.

Tâm điểm là báo cáo công bố ngày 7/8 của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS). Theo đó, việc làm phi nông nghiệp của Mỹ giảm 23.000 trong tháng 7, trái ngược với dự báo tăng khoảng 80.000 việc làm.

Trước đó, ADP cũng công bố dữ liệu kém tích cực về thị trường lao động. Đơn vị này cho biết khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 44.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn kỳ vọng.

Đà suy yếu của thị trường lao động đang khiến giới đầu tư thay đổi kỳ vọng về chính sách lãi suất. Ông Waleed Said, chuyên gia phân tích kỹ thuật tại GivTrade, nhận định dữ liệu việc làm là tin tốt đối với vàng và thị trường.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Tuấn Hùng

Tuy nhiên, dữ liệu việc làm yếu đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước bài toán khó, khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu trong khi lạm phát vẫn là mối quan tâm lớn. Điều này khiến triển vọng chính sách tiền tệ trở nên khó đoán hơn.

Dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy lượng vàng nắm giữ tại các quỹ ETF vàng trên toàn cầu tăng 23,5 tấn trong tháng 7, tương đương giá trị khoảng 2,965 tỷ USD.

Tính từ đầu năm, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã thu hút khoảng 11 tỷ USD dòng vốn, tương ứng lượng vàng nắm giữ tăng 39 tấn.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/8/2026

Ngày 8/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research, cho rằng vàng từng là tài sản hấp dẫn để mua ở mức 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, sau đà tăng mạnh trong tuần này, nhà đầu tư nên kiên nhẫn.

Trong bối cảnh lạm phát vẫn cao, dữ liệu CPI sắp công bố sẽ là chỉ báo quan trọng để thị trường đánh giá khả năng Fed thay đổi chính sách lãi suất. Các chuyên gia cảnh báo lạm phát cao hơn dự kiến có thể khiến Fed duy trì quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này có thể thúc đẩy nhà đầu tư nhanh chóng chốt lời vàng.

Bà Ibrahim cho biết sẽ chờ những nhịp điều chỉnh của giá vàng để mua vào. Theo bà, dư địa duy trì lập trường tiền tệ thắt chặt của Fed đang bị giới hạn. Điều này có thể hạn chế đà tăng của lãi suất thực và đồng USD, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại FxPro, cho rằng triển vọng vàng trong ngắn hạn vẫn tích cực. Tuy nhiên, dư địa tăng có thể bị hạn chế do Fed khó từ bỏ chính sách thắt chặt trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

“Phe mua vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong đợt tăng mới nhất, giá vàng đã tiến sát nhưng chưa thể vượt đường trung bình động 50 tuần. Đây là một chỉ báo quan trọng đối với xu hướng dài hạn”, ông nói.

Theo ông Kuptsikevich, đường trung bình động 50 tuần hiện nằm quanh 4.400 USD/ounce. Mốc 4.500 USD/ounce cũng đang được thị trường theo dõi.

Về dài hạn, BCA Research cho rằng giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi những yếu tố mang tính cấu trúc, trong đó có xu hướng đa dạng hóa dự trữ khỏi USD và hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương.

Tốc độ mua vàng của các ngân hàng trung ương có thể đã đạt đỉnh. Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng vẫn là cơ sở để duy trì mặt bằng giá cao và giúp giá vàng tránh quay trở lại mức của năm 2022, trừ khi các ngân hàng trung ương chuyển sang bán ròng vàng.