Giá vàng trong nước hôm nay 7/8/2026

Phiên chiều nay, giá vàng thế giới tăng vọt nhưng trong nước vẫn chưa được điều chỉnh. Giá giao dịch duy trì như lần điều chỉnh phiên sáng nay.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (7/8), vào lúc 8h32', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng hạ 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, xuống mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 của Doji giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay vẫn giữ nguyên mức chốt hôm qua, được giao dịch ở mức 140,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên giao dịch ngày 6/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 140,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2026

Đến 15h44', giá vàng thế giới bứt phá lên trên 4.300 USD/ounce.

Lúc 14h15' chiều 7/8, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 4.290 USD/ounce.

7h sáng 7/8, giá vàng thế giới lùi về sát 4.240 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 6/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.263 USD/ounce, tăng 20 USD. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2026 giao dịch ở mức 4.325 USD/ounce.

Các dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy áp lực lạm phát chưa hoàn toàn biến mất. Báo cáo ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 44.000 việc làm trong tháng 7, giảm mạnh so với 95.000 việc làm của tháng 6, trong khi tốc độ tăng lương vẫn duy trì ở mức 4,4%.

Chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 7 đạt 54,1 điểm, tiếp tục phản ánh lĩnh vực dịch vụ mở rộng. Chỉ số hoạt động kinh doanh ở mức 59,1 điểm, đơn hàng mới đạt 57,2 điểm. Chỉ số việc làm giảm xuống 47,4 điểm, cho thấy hoạt động tuyển dụng thu hẹp. Đáng chú ý, chỉ số giá đầu vào tăng lên 70,3 điểm, phản ánh áp lực chi phí vẫn ở mức cao.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 1/8 tăng nhẹ lên 199.000 đơn, thấp hơn mức dự báo khoảng 205.000 đơn.

Thị trường vẫn đang phản ứng với quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần trước. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50-3,75%.

Theo công cụ FedWatch, thị trường vẫn nghiêng về kịch bản Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Xác suất này đã giảm so với tuần trước sau khi giá dầu hạ nhiệt và tốc độ tuyển dụng của khu vực tư nhân chậm lại.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Phạm Hải

Tình hình tại eo biển Hormuz, Iran cho biết thỏa thuận với Oman về tuyến hàng hải qua eo biển đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và có thể gắn với điều kiện Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran.

Giá dầu WTI giao dịch quanh 75,85 USD/thùng, dầu Brent ở mức khoảng 80,23 USD/thùng. Đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,6%.

Dự báo giá vàng

Theo ông Chris Mancini, đồng quản lý Quỹ Gabelli Gold Fund, trong ngắn hạn, giá vàng có thể còn biến động mạnh do thị trường vẫn theo dõi sát triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu giá dầu tăng trở lại và làm lạm phát nóng lên, Fed có thể duy trì lập trường cứng rắn lâu hơn, qua đó gây áp lực lên vàng thông qua lợi suất trái phiếu và đồng USD.

Ông Mancini cho rằng đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng qua chưa làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý.

Theo ông, trong ngắn hạn vàng có thể biến động theo chu kỳ kinh tế, song về dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi vai trò tài sản trú ẩn. Động lực chính của vàng hiện nay đến từ các yếu tố cấu trúc như bất ổn địa chính trị, nợ công toàn cầu gia tăng, xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương và sự suy giảm niềm tin vào tiền pháp định. Những yếu tố này vẫn tiếp tục hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn.

Về triển vọng dài hạn, ông Mancini tiếp tục kỳ vọng giá vàng có thể quay trở lại vùng 5.000 USD/ounce khi xu hướng phi đô la hóa và nhu cầu nắm giữ tài sản không mang rủi ro đối tác tiếp tục gia tăng trên toàn cầu.