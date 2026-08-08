Giá vàng trong nước hôm nay 8/8/2026

Kết tuần này, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với mức chốt tuần trước, giá vàng miếng tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng kết tuần ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tương ứng 4 triệu đồng/lượng và 3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tại Doji, giá vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tính chung cả tuần, giá vàng nhẫn tại đây tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt tuần ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cùng tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.

Như vậy, sau một tuần, giá vàng trong nước tăng từ 3-4,2 triệu đồng/lượng, tùy loại và thương hiệu. Chênh lệch giữa giá mua và bán dao động 3-4 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên giao dịch 8/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng đắt hơn 1,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, lên mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, lên mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Hôm qua ngày 7/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 140,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới hôm nay 8/8/2026

Lúc 21h ngày 7/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.354 USD/ounce, tăng 114 USD. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 10/2026 giao dịch ở mức 4.395 USD/ounce.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ giảm 23.000 việc làm trong tháng 7, trong khi các chuyên gia kinh tế dự báo tăng khoảng 85.000 việc làm. Đây là lần thứ hai số việc làm phi nông nghiệp giảm trong năm nay.

Trong khi đó, số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 6/8 cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng 1.000 đơn, lên 199.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 1/8, sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Số liệu của tuần trước cũng được điều chỉnh tăng 1.000 đơn, lên 198.000 đơn.

Đây là tuần thứ ba liên tiếp số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu duy trì dưới 200.000 đơn, đánh dấu chuỗi dài nhất kể từ tháng 3/2023.

Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Dữ liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo giới phân tích, nhà đầu tư vàng đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó có khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, ngay cả khi áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, qua đó hạn chế đà tăng của lợi suất thực và hỗ trợ giá vàng.

Thị trường trái phiếu vẫn đang phản ánh khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 ở mức khoảng 50/50.

Dự báo giá vàng

Triển vọng giá vàng đang dần cải thiện khi những yếu tố từng gây sức ép lên kim loại quý có dấu hiệu suy yếu. Lợi suất thực của Mỹ được cho là đã tiến gần đỉnh, đồng USD có thể chuyển từ yếu tố cản trở sang hỗ trợ giá vàng.

Theo giới phân tích, vàng không nhất thiết phải chờ Fed giảm lãi suất mới có thể tăng trở lại. Chỉ cần lợi suất thực không tiếp tục tăng, chi phí cơ hội nắm giữ vàng sẽ giảm, tạo dư địa cho giá phục hồi.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa dự trữ và phi đô la hóa tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ dài hạn.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể vẫn biến động do triển vọng lãi suất và diễn biến giá dầu. Tuy nhiên, nếu giữ vững vùng 4.000 USD/ounce, kim loại quý có cơ hội hình thành đáy và hướng trở lại xu hướng tăng.

Trong một báo cáo công bố tuần trước, ông Christopher Wood, Giám đốc chiến lược cổ phiếu toàn cầu tại Jefferies, cảnh báo rằng nếu làn sóng đầu tư vốn vào trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay sụp đổ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không còn nhiều dư địa để tăng lãi suất.

Theo ông, đây là thời điểm nhà đầu tư có thể bắt đầu tích lũy trở lại vàng và cổ phiếu khai thác vàng sau một thời gian dài tạm dừng. Ông cho rằng xu hướng đặt cược vào khả năng đồng USD suy yếu do mất giá chỉ đang tạm thời lắng xuống, nhưng chưa biến mất.