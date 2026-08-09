Giá vàng trong nước hôm nay 9/8/2026

Ngày 8/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Phạm Hải

Giá vàng thế giới hôm nay 9/8/2026

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Báo cáo việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến khiến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu. Điều này cũng làm giảm áp lực Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao hoặc tăng lãi suất trong tháng 9.

Số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ giảm 23.000 trong tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì quanh mức 4,2%. Số liệu này buộc thị trường phải điều chỉnh lại đánh giá về thông điệp của Fed sau cuộc họp ngày 29/7, trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu.

Thị trường chứng khoán tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, lên 7.757,64 điểm. Dow Jones tăng 0,3%, lên 54.036,93 điểm. Nasdaq Composite tăng 1,3%, lên 26.690,62 điểm.

Tại cuộc họp tháng 7, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữ lãi suất mục tiêu trong khoảng 3,50-3,75%. Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu kiểm soát lạm phát trong cuộc họp báo sau đó.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 9 chỉ còn 42%. Trước khi báo cáo việc làm được công bố, xác suất này gần 60%.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,64%. Trong phiên, lợi suất có thời điểm xuống 4,6%.

Hoạt động can thiệp tỷ giá của Nhật Bản và Mỹ đã trở thành một yếu tố quan trọng trên thị trường tiền tệ, thay vì chỉ là vấn đề riêng của Nhật Bản. Đối với vàng, tác động từ yếu tố này khá tích cực. Đồng USD suy yếu giúp giảm chi phí tương đối của vàng đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.343 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 10/2026 giao dịch ở mức 4.401 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Về kỹ thuật, mục tiêu tăng tiếp theo là đưa giá vượt vùng kháng cự 4.360-4.380 USD/ounce. Nếu vượt thành công vùng này, giá vàng có thể hướng tới 4.480 USD/ounce và xa hơn là 4.500 USD/ounce.

Giá vàng tăng gần 300 USD/ounce trong tuần qua. Động lực chính đến từ liên tiếp những dữ liệu kém tích cực của thị trường lao động Mỹ. Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan của giới phân tích Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng báo cáo việc làm mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi rõ rệt. Tỷ lệ thất nghiệp giảm chủ yếu do nhiều người rời khỏi lực lượng lao động, qua đó làm giảm áp lực tăng lãi suất của Fed. Theo ông, giá vàng nhiều khả năng đã tạo đáy.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cũng đánh giá tích cực về triển vọng vàng. Ông cho rằng những bất ổn kinh tế có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc tăng lãi suất. Sau thời gian dài tích lũy quanh mốc 4.000 USD/ounce, dòng tiền đang quay trở lại thị trường vàng và xu hướng này có thể tiếp diễn.