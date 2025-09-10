Giá vàng trong nước hôm nay 10/9/2025

Đầu phiên giao dịch 10/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống mức 133,3-135,3 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 133.500.000 - 500.000 135.300.000 - 500.000 Doji Hà Nội 133.500.000 - 500.000 135.300.000 - 500.000 Doji TP.HCM 133.500.000 - 500.000 135.300.000 - 500.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 10/9

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 128-130,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng hạ 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 128-131 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 128.000.000 - 300.000 130.500.000 - 300.000 Doji 128.000.000 - 300.000 131.000.000 - 300.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 10/9

Cuối phiên giao dịch ngày 9/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 133,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 9/9, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,3-130,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,3-131,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 10/9/2025

Giá vàng thế giới sáng nay quay đầu giảm khá mạnh. Lúc 8h46' hôm nay (ngày 10/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.628,1 USD/ounce, giảm 21,9 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 10/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 116,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h ngày 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.650 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.685 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 9/9 cao hơn khoảng 39% (tương đương 1.025 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 117 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 9/9.

Giá vàng trên sàn New York tối 9/9 (giờ Việt Nam) tiếp tục xu hướng đi lên và đang ở đỉnh cao mới nhờ các yếu tố cơ bản và kỹ thuật tích cực thúc đẩy nhu cầu mua vào của các nhà đầu tư và nhà đầu cơ.

Vàng tăng giá bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ vọt lên đỉnh cao mới trong phiên trước đó và tăng nhẹ trong phiên giao dịch tối 9/9 (giờ Việt Nam).

Vàng tăng giá trong bối cảnh đồng USD suy yếu khi giới đầu tư nghĩ tới khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 17/9 tới. Trước đó, thị trường đánh cược Fed chỉ giảm 0,25 điểm.

Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tăng phiên thứ ba liên tiếp cũng góp phần đẩy USD đi xuống. Thâm Quyến, Bắc Kinh và Thượng Hải cùng nới lỏng các quy định mua nhà để kích thích thị trường và giải quyết cuộc khủng hoảng bất động sản.

USD cũng chịu áp lực khi đồng Yen Nhật tăng mạnh sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) phát tín hiệu có thể tăng lãi suất.

Chỉ số DXY giảm xuống mức thấp nhất 7 tuần trước dữ liệu lạm phát quan trọng là chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào ngày 10/9 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào ngày 11/9. Các công bố này đặc biệt quan trọng vì tuần tới Fed dự kiến công bố quyết định lãi suất.

Những bất ổn trên chính trường nước Pháp cũng gây ra sóng gió trên thị trường tài chính, qua đó hỗ trợ cho giá vàng.

Dự báo giá vàng

Như vậy, vàng đã bước vào một đợt tăng giá rất mạnh mới sau vài tháng chững lại. Giá vàng liên tiếp lập đỉnh lịch sử kể từ đầu tháng 9 khiến nhiều người coi đây là cơ hội, nhưng cũng có người lo ngại nguy cơ tiềm ẩn.

Kỳ vọng Fed sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang và xu hướng gom vàng của ngân hàng trung ương đang mở ra cơ hội lớn cho kim loại quý. Tuy nhiên, áp lực chốt lời và biến động kinh tế toàn cầu có thể tiềm ẩn rủi ro giảm giá.

World Gold Council (WGC) đang tìm cách phát hành một dạng vàng kỹ thuật số mới. Họ dự kiến thử nghiệm chương trình này trong quý đầu tiên của năm 2026.

Bank of America tính toán tổng số vàng mà các ngân hàng trung ương trên thế giới phải mua hơn 11.000 tấn vàng để đạt tỷ lệ dự trữ vàng chiếm 30% tổng tài sản dự trữ. Con số này tương đương khoảng 10 năm mua với mức độ cao như gần đây.

Cuộc tìm kiếm giá trị thực sự cho tài sản crypto tiếp tục lan sang vàng và cổ phiếu vàng. Nhà phát hành stablecoin Tether Holding SA đã gia tăng vị thế tại công ty khai thác vàng Elemental Altus Royalties Corp. Financial Times đưa tin Tether đã thảo luận đầu tư vào khai thác vàng, ngoài việc nắm giữ vàng thỏi.

Trong nước, giá vàng SJC có khả năng đảo chiều giảm khi đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 18-19 triệu đồng, đặc biệt trước thông tin Chính phủ yêu cầu thành lập đoàn thanh tra liên ngành về hoạt động kinh doanh vàng từ ngày 9/9, nhất là xử lý "không khoan nhượng" các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng.