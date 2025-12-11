Giá vàng thế giới hôm nay 11/12/2025

Tới 20h15 ngày 10/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.199 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.225 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 10/12 cao hơn khoảng 60% (tương đương tăng 1.573 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 134,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 10/12.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 10/12 (giờ Việt Nam) vẫn dao động quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại này có dấu hiệu suy yếu trước áp lực chốt lời và nỗi lo từ một tín hiệu lạ trên thị trường tài chính Mỹ.

Trước đó, giới đầu tư gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, tuyên bố của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và định hướng chính sách của Chủ tịch Jerome Powell đang được giới đầu tư mổ xẻ kỹ lưỡng, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại Fed có thể duy trì lập trường thận trọng hơn do lạm phát dai dẳng.

Giá vàng trong nước vẫn treo cao. Ảnh: MH

Trên thị trường tài chính Mỹ, một tín hiệu khiến nhiều nhà đầu tư vàng lo ngại là lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao, cho thấy chu kỳ cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương sắp kết thúc.

Theo Bloomberg, lợi suất trái phiếu toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2009. Các dự báo trên thị trường tiền tệ cũng củng cố quan điểm rằng chu kỳ nới lỏng đang dần khép lại, các nhà giao dịch dự đoán hầu như không có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào từ Ngân hàng Trung ương châu Âu.

“Các nhà đầu tư trái phiếu đang đánh giá lại triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng do thuế quan và nợ công tăng mạnh. Ngay cả tại Mỹ, nơi Fed được kỳ vọng tiếp tục xu hướng cắt giảm lãi suất, nhưng triển vọng cũng đang thay đổi nhanh chóng”, báo cáo cho biết.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã lên mức cao nhất nhiều tháng, cho thấy niềm tin ngày càng tăng rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất, khởi động từ năm ngoái, đang dần đi đến hồi kết.

Tại Trung Quốc, lạm phát tiêu dùng trong tháng 11 tăng vọt lên 0,7%, mức cao nhất kể từ tháng 2/2024 và so với mức 0,2% của tháng 10.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/12/2025

Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng khá mạnh trở lại nhưng vàng nhẫn đi ngang.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 10/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 152,7-154,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,6-152,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi.

Dự báo giá vàng

Trong vài tuần gần đây, vàng biến động trong biên độ khá hẹp, quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce. Áp lực chốt lời là rất lớn nhưng sức cầu từ ngân hàng trung ương nhiều nước trong bối cảnh thế giới bất ổn, căng thẳng địa chính trị leo thang ở nhiều khu vực... đã giúp giữ vàng thoát cảnh lao dốc.

Trước đó, giới đầu tư kỳ vọng Mỹ sẽ đẩy mạnh cắt giảm lãi suất trong năm 2026 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi kinh tế Mỹ đã có những tín hiệu xấu đi và Tổng thống Donald Trump là một người luôn muốn hạ lãi suất để phát triển kinh tế, giảm nợ.

Dù vậy, những tín hiệu gần đây cho thấy lạm phát có thể quay lại trên phạm vi toàn cầu. Nó có thể khiến ngân hàng trung ương các nước thận trọng. Và nếu các nước không đẩy mạnh nới lỏng tiền tệ thì triển vọng của thị trường vàng sẽ bớt tươi sáng hơn, dù đây vẫn là loại tài sản được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh thế giới bất định như hiện nay.