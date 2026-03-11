Trên thế giới, tới 23h ngày 10/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.217 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.220 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 10/3 cao hơn khoảng 20,4% (tương đương tăng 882 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 165,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 10/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng mạnh và vượt ngưỡng cản quan trọng 5.200 USD/ounce trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Trung Đông có tín hiệu không còn quá mất kiểm soát. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn tăng nhanh.

Vàng tăng giá trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ nhiệt và hiện ở quanh ngưỡng 85-90 USD/thùng sau khi vọt lên ngưỡng 118 USD/thùng trong phiên liền trước. Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông có dấu hiệu bớt mất kiểm soát khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi tín hiệu về khả năng kết thúc.

Vàng thường tăng giá mạnh khi khủng hoảng xảy ra do vài trò là kênh trú bão. Tuy nhiên, vàng cũng thường giảm giá nếu khủng hoảng ở mức nghiêm trọng, các thị trường tài chính và hàng hóa biến động quá lớn. Vàng là một loại tài sản trú bão nhưng cũng dễ quy đổi thành tiền và thường được dùng để cứu các kênh đầu tư khác.

Thị trường tài chính và hàng hóa thế giới đã hạ nhiệt trong phiên 10/3 sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ và Israel đã đạt các mục tiêu và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, cho dù không ấn định ngày cụ thể.

Ông Trump cho biết cuộc chiến sẽ chưa kết thúc trong tuần này hoặc vài ngày nữa, nhưng khẳng định "sẽ sớm, rất sớm thôi".

Giá dầu đã hạ nhiệt rất nhanh, trong khi đó nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới, bao gồm cả châu Á tăng điểm trở lại sau nhiều phiên lao dốc không phanh.

Vàng tăng giá còn do đồng USD quay đầu giảm nhẹ.

Giá vàng tăng manh. Ảnh: HH

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 10/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng thêm khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 10/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 183,1-186,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 10/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 182,8-185,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 183,3-186,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 10/3 ở mức 27.150 đồng/USD (mua) và 27.200 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Giá vàng quay đầu tăng khá mạnh và vượt ngưỡng cản quan trọng 5.200 USD/ounce nhưng áp lực bán vẫn còn khá lớn. Vàng gặp khó khăn trong việc tìm động lực kinh tế vĩ mô rõ ràng.

Các nhịp tăng thường diễn ra chậm và dần dần thay vì bứt phá mạnh. Điều này cho thấy phe bán có thể đang chiếm ưu thế nhẹ trên thị trường.

Đối với phe mua, tín hiệu kích hoạt chính vẫn là một đợt phá vỡ và đóng cửa rõ ràng trên 5.200 USD/ounce. Nếu trụ vững trên ngưỡng này, giá vàng có thể tạo điều kiện cho các vị thế mua ở mức cao hơn. Mục tiêu đầu tiên có thể hướng tới vùng 5.250 USD/ounce. Đây sẽ là khu vực mà các nhà giao dịch đánh giá liệu có nên chốt lời, tiếp tục giữ vị thế hay đảo chiều giao dịch. Nếu giá duy trì được trên vùng này, phe mua có thể hướng tới mục tiêu kiểm tra lại đỉnh của tháng Ba tại 5.420 USD/ounce.