Giá vàng thế giới hôm nay 11/7/2026

Lúc 21h30 ngày 10/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.095 USD/ounce, giảm 30 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.112 USD/ounce.

Báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Số liệu của tháng 4 và tháng 5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm. Diễn biến này tạo thêm cơ sở để thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed công bố trong tuần vẫn cho thấy các nhà hoạch định chính sách còn lo ngại về lạm phát và chưa sẵn sàng nới lỏng lập trường tiền tệ. Điều này khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với các vị thế mua vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,53%. Chỉ số USD Index ổn định gần 100,9 điểm. Đồng USD và lợi suất vẫn ở mức cao tiếp tục hạn chế đà tăng của kim loại quý, dù thị trường lao động đang có dấu hiệu chững lại.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Phạm Hải

Trong khi đó, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn hiện hữu. Iran tiếp tục phát tín hiệu có thể áp phí với tàu qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ khẳng định phải bảo đảm tự do hàng hải. Giá dầu Brent duy trì quanh 77 USD/thùng và WTI khoảng 73 USD/thùng, góp phần giữ áp lực lạm phát ở mức cao.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào ngày 14/7. Nếu lạm phát hạ nhiệt, áp lực lên lợi suất trái phiếu có thể giảm, qua đó tạo điều kiện để giá vàng kiểm định vùng kháng cự 4.162-4.214 USD/ounce.

Ngược lại, nếu giá dầu tăng trở lại hoặc lạm phát vẫn ở mức cao, kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gây sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 10/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 145-149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo báo cáo của Metals Focus, dù giá vàng đã lấy lại mốc hỗ trợ 4.100 USD/ounce, khả năng bứt phá mạnh trong ngắn hạn vẫn khá hạn chế do áp lực từ lạm phát và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng rủi ro lạm phát và khiến Fed khó sớm nới lỏng chính sách. Theo Metals Focus, làn sóng đầu tư mạnh vào AI có thể tiếp tục duy trì nhu cầu vốn lớn, qua đó góp phần giữ áp lực lạm phát ở mức cao hơn kỳ vọng.

Tổ chức này dự báo giá vàng nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng tích lũy suốt mùa hè và khó có thể bứt phá cho đến khi thị trường giảm kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed, có thể vào cuối quý III.

Nhu cầu vàng vật chất cũng đang bước vào giai đoạn thấp điểm theo mùa. Tháng 7 và tháng 8 thường là thời kỳ tiêu thụ vàng trang sức yếu nhất trong năm. Mặt bằng giá cao tiếp tục khiến nhu cầu tại các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ chưa phục hồi mạnh.

Báo cáo cũng cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa thay đổi. Tổ chức này kỳ vọng giá vàng sẽ dần phục hồi từ cuối quý III khi thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Theo Metals Focus, nhiều khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026. Những yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên, gồm bất ổn địa chính trị, lo ngại về triển vọng dài hạn của đồng USD, định giá cao trên thị trường chứng khoán và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư.