Giá vàng thế giới hôm nay 10/7/2026

Lúc 21h30 ngày 9/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.124 USD/ounce, tăng 48 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.135 USD/ounce.

Báo cáo của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) cho thấy doanh số bán nhà hiện hữu trong tháng 6 giảm 2,4%, xuống mức 4,09 triệu căn (đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ), thấp hơn mức 4,19 triệu căn của tháng trước. Dữ liệu này phản ánh thị trường bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn khi lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao.

Trước đó, báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, trong khi số liệu việc làm của tháng 4 và tháng 5 cũng bị điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 1.000 đơn, xuống còn 215.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 4/7, thấp hơn dự báo. Số người đang nhận trợ cấp thất nghiệp duy trì quanh 1,81 triệu người.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Phạm Hải

Những dữ liệu kinh tế kém tích cực làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thận trọng hơn với việc tiếp tục nâng lãi suất. Biên bản cuộc họp Fed công bố hôm thứ Tư vẫn cho thấy các nhà hoạch định chính sách còn chia rẽ về lộ trình lãi suất. Có 9/18 thành viên Fed dự báo sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trước cuối năm.

Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố ngày 14/7. Nếu lạm phát hạ nhiệt hoặc thị trường lao động tiếp tục suy yếu, giá vàng có thể có thêm động lực để kéo dài đà phục hồi.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao, quanh 4,58%. Chỉ số USD Index ổn định gần 100,96 điểm, phần nào hạn chế đà tăng của giá vàng.

Ở Trung Đông, căng thẳng tiếp tục leo thang sau các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran và các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Diễn biến này đẩy giá dầu Brent lên khoảng 78,66 USD/thùng, còn dầu WTI lên 74,06 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 9/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146-149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 144,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 144,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo báo cáo triển vọng quý mới nhất của Invesco, dù quý II là giai đoạn tồi tệ nhất của giá vàng trong 12 năm với mức giảm 14,1%, triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn tích cực nhờ lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương.

Các chuyên gia của Invesco cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua là diễn biến bình thường sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài. Dù giá vàng đã giảm hơn 1.500 USD/ounce so với đỉnh lập hồi cuối tháng 1 và có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce vào cuối tháng 6, xét trong xu hướng dài hạn, kim loại quý vẫn tăng hơn 21% trong 12 tháng qua.

Invesco cảnh báo giá vàng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro trong ngắn hạn. Diễn biến của lạm phát, chính sách tiền tệ của Fed và sức mạnh của đồng USD sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng thị trường trong các tháng tới.

Theo nhóm phân tích, lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao khi chỉ số PCE tháng 5 lên 4,1%, trong khi lạm phát lõi đạt 3,4%. Điều này khiến Fed duy trì lập trường cứng rắn hơn và thị trường bắt đầu tính đến khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2026.

Invesco nhận định lãi suất cao hơn và đồng USD mạnh thường gây bất lợi cho vàng vì làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi, đồng thời khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.