Giá vàng thế giới hôm nay 11/8/2026

Lúc 21h ngày 10/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.325 USD/ounce, giảm 15 USD. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 10/2026 niêm yết ở mức 4.385 USD/ounce.

Diễn biến thị trường vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ báo cáo thị trường lao động Mỹ tuần trước. Việc làm phi nông nghiệp của Mỹ giảm 23.000 trong tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%. Số liệu của các tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm tổng cộng 103.000 việc làm.

Báo cáo này khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, xác suất Fed nâng lãi suất tại cuộc họp này vẫn được thị trường định giá khoảng 44%.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Phạm Hải

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm và đồng USD suy yếu sau báo cáo việc làm. Diễn biến trong phiên đầu tuần thận trọng hơn. Đồng USD phục hồi nhẹ, lợi suất trái phiếu Mỹ nhích trở lại vùng 4,6%.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ngày 12/8, chỉ số giá sản xuất (PPI) ngày 13/8 và doanh số bán lẻ ngày 14/8.

Eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố địa chính trị quan trọng. Các cuộc đàm phán giữa Oman và Iran về hoạt động vận chuyển qua eo biển vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, Tehran cho biết việc mở cửa hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả đàm phán với Mỹ.

Thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến trái chiều trong phiên đầu tuần. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,1%. Hang Seng của Hong Kong tăng 1,1%. DAX của Đức tăng 0,3%. CAC 40 của Pháp giảm nhẹ và FTSE 100 của Anh giảm 0,3%.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu WTI trên sàn Nymex tăng lên khoảng 78,72 USD/thùng. Giá dầu Brent ở mức 84,23 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/8/2026

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống 140,5-144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141-145 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Về kỹ thuật, mục tiêu tăng tiếp theo của vàng vượt đường trung bình động 52 tuần tại 4.349 USD/ounce và vùng kháng cự 4.368 USD/ounce. Nếu duy trì đà tăng, giá vàng có thể hướng tới 4.430 USD/ounce và xa hơn là 4.481,78 USD/ounce.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, lạm phát trở nên đáng chú ý hơn khi vượt 4%. Tác động tích cực đối với vàng sẽ rõ hơn nếu lạm phát cao đi kèm với lãi suất thực giảm, đồng USD suy yếu hoặc rủi ro suy thoái gia tăng.

Bà Nicky Shiels, Trưởng bộ phận nghiên cứu và chiến lược kim loại tại MKS PAMP, cho rằng giá vàng đã tăng quá nhanh. Giá vàng tăng 300 USD chỉ trong 4 ngày là một mức tăng rất mạnh.

Chỉ số CPI cần thấp hơn đáng kể dự báo để thị trường tin rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm. Khi đó, vàng mới có thêm cơ sở để hướng tới 4.500 USD/ounce.

Theo ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex, Fed vẫn ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả. Báo cáo việc làm yếu sẽ tạo tác động lâu dài lên giá vàng, dù dữ liệu này làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Từ nay đến cuộc họp tiếp theo của Fed vẫn còn hai báo cáo CPI và một báo cáo việc làm. Trong khi đó, diễn biến giá dầu vẫn chưa chắc chắn.

Nếu giá dầu và áp lực lạm phát tiếp tục ở mức cao, Fed sẽ phải duy trì xu hướng thắt chặt chính sách, ngay cả khi thị trường lao động tiếp tục suy yếu.