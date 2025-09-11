Giá vàng trong nước hôm nay 11/9/2025

Lúc 10h43' ngày 11/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống mức 132,3-134,8 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 132.300.000 - 1.000.000 134.800.000 - 500.000 Doji Hà Nội 133.300.000 0 135.300.000 0 Doji TP.HCM 133.300.000 0 135.300.000 0

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 11/9

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được một số thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 126,9-129,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và hạ 300.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 126.900.000 - 800.000 129.900.000 - 300.000 Doji 127.500.000 0 130.500.000 0

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 11/9

Vào cuối phiên giao dịch ngày 10/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/9/2025

Giá vàng thế giới sáng nay đi xuống. Lúc 10h36' hôm nay (ngày 11/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.630,7 USD/ounce, giảm 11,3 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 11/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 116,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.642 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.684 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 10/9 cao hơn 38,7% (tương đương tăng 1.017 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 116,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối giờ chiều 10/9.

Giá vàng trên sàn New York tối 10/9 (giờ Việt Nam) điều chỉnh sau khi Mỹ công bố số liệu cho thấy áp lực giá đối với nhà sản xuất đã giảm bớt vào tháng trước.

Cụ thể, theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, chỉ số giá sản xuất (PPI) chính thức giảm 0,1% trong tháng 8, sau mức tăng 0,9% chưa điều chỉnh của tháng 7. Số liệu này thấp hơn mức dự đoán tăng 0,3% của các nhà kinh tế.

Như vậy, áp lực giá tại khâu sản xuất đã hạ nhiệt rõ rệt so với kỳ vọng, góp phần hỗ trợ quỹ đạo giảm lạm phát về mục tiêu 2% trong các tháng tới. PPI thường dẫn dắt chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với một độ trễ nhất định.

Giá vàng đã giảm trước sức ép chốt lời sau khi vàng lên đỉnh cao lịch sử trong phiên trước đó (ở mức 3.670 USD/ounce) và đồng USD hồi phục sau cú giảm trong phiên trước đó. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, tăng nhẹ lên mức 97,8 điểm.

Giá vàng giảm đôi chút sau khi lên đỉnh 135,8 triệu đồng/lượng. Ảnh: NH

Tín hiệu lạm phát hạ nhiệt mở ra dư địa cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Tuy nhiên, đây cũng là một tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế Mỹ. Fed có thể không quá sốt sắng với việc hạ lãi suất mạnh và nhanh. USD vững giá qua đó gây áp lực giảm giá lên vàng.

Trước đó, đồng USD giảm khá nhanh khi giới đầu tư đánh cược vào khả năng Fed có thể hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp 17/9 tới, thay vì 0,25 điểm như kỳ vọng trước đó.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều yếu tố hỗ trợ cho vàng.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới điều chỉnh giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD ngừng giảm sau khi Mỹ công bố số liệu cho thấy giá cả đầu vào cho sản xuất hạ nhiệt trong tháng 8. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ cho vàng.

Trước hết, điều mà giới đầu tư quan tâm là chỉ số giá tiêu dùng thực sự có hạ nhiệt hay không. Chỉ số CPI sẽ được công bố vào cuối tuần này. Nếu lạm phát tại Mỹ thực sự hạ nhiệt, Fed có thể sớm đẩy mạnh việc giảm lãi suất.

Trên thế giới, lực cầu đối với vàng còn rất lớn khi căng thẳng địa chính trị và thương mại gia tăng ở khắp nơi. Trong khi đó, nguồn cung vàng không có gì đột biến.

Tình hình Trung Đông nóng trở lại sau khi Israel thực hiện các vụ tấn công nhằm vào thủ đô Doha (Qatar) nhằm ám sát các lãnh đạo Hamas tại đây. Tình hình tại châu Âu cũng căng thẳng khi Ba Lan kích hoạt điều khoản tham vấn NATO sau vụ bắn hạ UAV Nga xâm nhập. Đây là những yếu tố hỗ trợ cho vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Ngân hàng trung ương nhiều nước vẫn trong xu hướng mua ròng vàng mạnh để giảm phụ thuộc vào đồng USD.