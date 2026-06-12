Giá vàng thế giới hôm nay 12/6/2026

Lúc 21h30 ngày 11/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.075 USD/ounce, giảm 1,4 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.088 USD/ounce.

Dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 1,1% trong tháng 5 và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng theo năm mạnh nhất kể từ tháng 11/2022. Chỉ số giá sản xuất lõi tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,9% so với tháng 5/2025.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 6/6 tăng lên 229.000 đơn, tăng thêm 4.000 đơn so với tuần trước đó. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng lên 1,8 triệu người.

Dữ liệu lạm phát tiếp tục nóng hơn dự báo, khiến kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chi phối thị trường.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn duy trì mức độ rủi ro cao đối với thị trường năng lượng. Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau sang ngày thứ hai liên tiếp. Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa.

Giá vàng vẫn đang trong xu hướng giảm mạnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Thị trường đang định giá xung đột Mỹ - Iran như một cú sốc lạm phát xuất phát từ giá năng lượng, kèm theo nhu cầu trú ẩn an toàn mang tính thời điểm, thay vì coi đây là yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng một chiều.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục đối mặt với nguy cơ tăng do áp lực lạm phát từ giá năng lượng. Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ vẫn duy trì trạng thái tích cực.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI giao dịch trên sàn Nymex tiếp tục tăng và dao động quanh mức 91 USD/thùng. Giá dầu Brent ở mức khoảng 93,35 USD/thùng. Chỉ số USD Index tăng giá. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh ngưỡng 4,5%.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/6/2026

Ngày 11/6, giá vàng trong nước chứng kiến biến động mạnh, sau khi giảm vào lúc mở cửa, SJC bất ngờ điều chỉnh tăng liên tiếp. Kết phiên ngày 11/6, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức giá 133,4-138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức giá 133,3-138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu tăng lên 133,7-138,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, giá vàng đang đối mặt với áp lực giảm trong ngắn hạn. Thị trường lao động Mỹ duy trì sức mạnh và lạm phát tiếp tục gia tăng, làm củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Việc giá vàng rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày là tín hiệu tiêu cực đáng chú ý, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn tác động đến tâm lý của nhiều nhà đầu tư trung và dài hạn.

Từ giữa tháng 4, vàng ngày càng chịu ảnh hưởng từ lo ngại lạm phát do giá năng lượng tăng cao. Nhà đầu tư hiện tập trung nhiều hơn vào giá dầu, kỳ vọng lạm phát, lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD.

Căng thẳng trong đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến thị trường lo ngại lạm phát kéo dài. Điều này làm giảm khả năng các ngân hàng trung ương sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó tạo thêm áp lực lên giá vàng.

Trong ngắn hạn, vùng hỗ trợ gần nhất nằm trong khoảng 4.075-4.100 USD/ounce.

Chuyên gia của Saxo Bank cho rằng để lấy lại động lực tăng, giá vàng cần quay trở lại mốc 4.500 USD/ounce trước khi hướng tới vùng 4.600 USD/ounce.

Về dài hạn, khi áp lực lạm phát giảm bớt và thị trường năng lượng ổn định hơn, các động lực cơ bản tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng của kim loại quý.