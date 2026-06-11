Giá vàng thế giới hôm nay 11/6/2026

Lúc 20h30 ngày 10/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.170 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.206 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 10/6 giảm 3,8% (tương đương giảm 165 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 132,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 10/6.

Đến 22h, vàng thế giới rơi tự do, bốc hơi hơn 130 USD/ounce, lùi về sát 4.100 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế vẫn tiếp tục giảm do lạm phát tháng 5 của Mỹ duy trì ở mức trên 4%, lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn ở mức cao và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,5% trong tháng 5, thấp hơn đôi chút so với mức tăng 0,6% của tháng trước. Tuy nhiên, lạm phát tính theo năm vẫn tăng lên 4,2%, từ mức 3,8% ghi nhận trước đó. CPI lõi - thước đo loại trừ các mặt hàng biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng - tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, giá năng lượng tăng 3,9% trong tháng 5 và vọt 23,5% trong vòng một năm qua.

Những số liệu này cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), qua đó làm gia tăng kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn và gây áp lực bất lợi lên giá vàng, tương tự tác động từ báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến công bố tuần trước.

Giá vàng tiếp tục giảm sâu. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá vàng trong nước hôm nay 11/6/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 10/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm thêm khoảng 5 triệu đồng, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2025.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 10/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 133,3-138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 10/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 133,2-138,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 133-137,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5,8 triệu đồng chiều mua vào và giảm 6,5 triệu đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 10/6 ở mức 26.370 đồng/USD (mua) và 26.400 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Hiện thị trường vàng thế giới đối mặt với nhiều áp lực giảm, từ một đồng USD mạnh lên theo tín hiệu lãi suất Mỹ cho tới xu hướng dòng vốn rút khỏi mặt hàng kim loại quý và chuyển sang trái phiếu Mỹ.

Bên cạnh đó, sự khó lường tại Trung Đông có thể kéo giá dầu đi lên, qua đó có thể khiến Mỹ cẩn trọng hơn với lạm phát.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang khi Mỹ phát đi cảnh báo cứng rắn với Iran sau khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh xung đột quân sự gia tăng quanh khu vực vận tải năng lượng trọng yếu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá dầu thế giới vì thế tăng mạnh do rủi ro đối với hoạt động vận chuyển hàng hải và nguồn cung năng lượng, dù đà tăng vẫn được hạn chế bởi thị trường chưa đánh giá cao khả năng xảy ra kịch bản phong tỏa hoàn toàn các tuyến vận tải chiến lược.

Tuy nhiên, vàng không còn được hưởng lợi nhiều từ nhu cầu trú ẩn an toàn. Nguyên nhân là giá năng lượng tăng đang làm gia tăng áp lực lạm phát, kéo theo lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và làm dấy lên lo ngại Fed sẽ thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Trong khi đó, tâm lý rủi ro trên thị trường tài chính suy yếu khi chứng khoán chịu áp lực bán, đặc biệt ở nhóm công nghệ, trước những bất ổn ngày càng lớn tại Trung Đông.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường tài chính khi các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm, mất khoảng 1-1,6%. Nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực lớn, kéo quỹ ETF ngành bán dẫn giảm khoảng 3% ngay khi mở cửa phiên 10/6.

Tính tới 21h20 tối 10/6 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 2% lên 90 USD/thùng. Dầu Brent tăng 1,5% lên 92,8 USD/thùng.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo còn chịu nhiều áp lực sau khi mặt hàng này rơi vào thị trường giá xuống (giảm hơn 20%).