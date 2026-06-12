Giá vàng giảm mạnh vì đâu?

Ngày 11/6, giá vàng thế giới có thời điểm xuống sát 4.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 133,4-138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), còn vàng nhẫn BTMC ở mức 133,7-138,7 triệu đồng/lượng. So với tuần trước, vàng đã giảm rất mạnh.

Chia sẻ với PV VietNamNet, TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế, cho rằng đà giảm mạnh của giá vàng trong phiên 11/6 là kết quả cộng hưởng giữa các yếu tố quốc tế và trong nước, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Theo ông, nguyên nhân quan trọng nhất là tâm lý thị trường đang chuyển từ trạng thái phòng thủ sang trạng thái chấp nhận rủi ro cao hơn. Những tín hiệu tích cực liên quan đến đàm phán thương mại giữa các nền kinh tế lớn cùng kỳ vọng lạm phát tại Mỹ tiếp tục được kiểm soát đã làm giảm nhu cầu nắm giữ vàng như một công cụ phòng ngừa bất ổn.

Khi dòng tiền quay trở lại cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản sinh lời khác, vàng thường chịu áp lực điều chỉnh. Bên cạnh đó, đồng USD có dấu hiệu ổn định trở lại và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức tương đối hấp dẫn. Đây là hai yếu tố có tác động ngược chiều với giá vàng.

“Nhà đầu tư toàn cầu đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến hoạt động đầu cơ vàng ngắn hạn suy giảm đáng kể”, ông Nhân nói.

Chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước khó giảm xuống mốc 120 triệu đồng/lượng. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong nước, đà giảm còn được khuếch đại bởi yếu tố kỹ thuật và tâm lý. Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, giá vàng SJC và vàng nhẫn đã thiết lập mặt bằng rất cao, vượt xa tốc độ tăng của nhiều loại tài sản khác. Khi giá thế giới điều chỉnh, lực chốt lời từ những nhà đầu tư mua ở vùng giá thấp xuất hiện mạnh hơn, tạo áp lực giảm giá liên tục.

Một yếu tố đáng chú ý là chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp đáng kể. Điều này cho thấy thị trường dần phản ánh sát hơn các tín hiệu quốc tế. Khi khoảng cách giá co lại, dư địa tăng nóng của vàng trong nước cũng bị hạn chế.

Theo ông Nhân, đợt điều chỉnh mạnh hiện nay chủ yếu mang tính điều chỉnh sau chu kỳ tăng mạnh kéo dài hơn là tín hiệu đảo chiều xu hướng dài hạn.

“Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có thể tiếp tục chịu áp lực nếu kinh tế toàn cầu ổn định hơn, Fed chưa vội hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn suy giảm. Nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng với tâm lý bắt đáy khi thị trường vẫn đang trong quá trình tìm điểm cân bằng mới”, ông lưu ý.

Giá vàng có giảm về 120 triệu đồng/lượng?

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhận định, giá vàng trong nước phụ thuộc rất lớn vào diễn biến của thị trường thế giới, qua đó tác động trực tiếp đến tâm lý của những người nắm giữ vàng.

Trong khi đó, triển vọng của giá vàng thế giới không thực sự tích cực khi đã suy giảm khoảng 30% so với mức đỉnh.

Để giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước giảm về khoảng 120 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới phải lùi về vùng 3.800 USD/ounce. Tuy nhiên, kịch bản này không dễ xảy ra bởi từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã giảm rất mạnh, từ mức đỉnh khoảng 5.600 USD/ounce xuống quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce.

"Giá vàng có thể chỉ giảm quanh 3.900 USD/ounce. Nếu xuất hiện nhịp giảm này thì cũng diễn ra rất nhanh, sau đó giá có thể bật tăng trở lại và khó duy trì ở vùng thấp trong thời gian dài”, ông Phương nói với PV VietNamNet.

Theo chuyên gia, các yếu tố bất ổn địa chính trị và tình trạng nợ công vẫn là những động lực hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Nguyên nhân chính khiến giá vàng lao dốc chủ yếu xuất phát từ áp lực lạm phát làm gia tăng chi phí, kéo theo nguy cơ các ngân hàng trung ương quay trở lại chu kỳ tăng lãi suất.

Khi lãi suất tăng, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển từ vàng sang các tài sản có lợi suất cao hơn hoặc trái phiếu chính phủ, khiến sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng giảm xuống.

Tuy nhiên, ông Phương cho rằng những thông tin này phần lớn đã được phản ánh vào giá khi vàng liên tục điều chỉnh thời gian qua. Vì vậy, ông không đánh giá cao khả năng giá vàng tiếp tục giảm mạnh trong ngắn hạn và cho rằng thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục.

Theo chuyên gia, những tháng tới, khả năng giá vàng sẽ dao động chủ yếu trong vùng 125-135 triệu đồng/lượng. Ảnh: Nam Khánh

Ngoài ra, những người đã bán vàng ở vùng giá cao trước đây có thể quay lại mua vào khi thị trường xuất hiện mức giá hấp dẫn hơn, khiến lực cầu bắt đáy gia tăng.

Đối với vàng SJC, do nguồn cung có giới hạn nên khả năng giá giảm sâu là không cao. Thực tế cho thấy khi giá vàng SJC giảm về vùng 135-136 triệu đồng/lượng, lực mua trên thị trường tăng khá mạnh.

“Nếu giá vàng thế giới giữ được vùng 3.900 USD/ounce, giá vàng trong nước có thể giảm về khoảng 125 triệu đồng/lượng. Còn để xuống mốc 120 triệu đồng/lượng sẽ rất khó”, ông nhận định.

Trong khi đó, TS Lê Bá Chí Nhân phân tích, để giá vàng SJC giảm về mốc 120 triệu đồng/lượng cần đồng thời hội tụ ít nhất ba yếu tố.

Thứ nhất, giá vàng thế giới phải giảm sâu, có thể lùi về vùng 3.900 USD/ounce hoặc thấp hơn. Thứ hai, Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn kỳ vọng, qua đó hỗ trợ đồng USD tăng giá và làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Thứ ba, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục được thu hẹp.

Trên thực tế, các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn chưa biến mất. Nợ công toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục, căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực vẫn tiềm ẩn rủi ro, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương tiếp tục diễn ra, trong khi nhiều nền kinh tế lớn vẫn đối mặt với áp lực tăng trưởng thấp.

“Với điều kiện hiện tại, khả năng giá vàng sẽ dao động trong vùng 125-135 triệu đồng/lượng trong những tháng tới. Mốc 120 triệu đồng/lượng có thể xuất hiện trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, nhưng nếu không có cú sốc lớn từ kinh tế thế giới hoặc chính sách trong nước, khả năng duy trì lâu ở mức này là tương đối thấp”, ông Nhân dự đoán.