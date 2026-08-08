Vàng thế giới bứt phá, SJC tăng mạnh

Giá vàng thế giới vừa trải qua một trong những tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Trong phiên giao dịch cuối tuần kết thúc vào rạng sáng 8/8, giá vàng giao ngay tăng hơn 100 USD, tương đương khoảng 2,4%, lên quanh 4.341 USD/ounce, mức cao nhất trong gần 2 tháng.

Tính chung cả tuần từ 3-8/8, giá vàng thế giới tăng gần 300 USD/ounce, tương đương hơn 7%. Đà tăng diễn ra với tốc độ rất nhanh sau khi thị trường vàng vượt qua vùng tích lũy kéo dài khoảng hai tháng.

Tại Việt Nam, giá vàng cũng tăng vọt. Mở cửa ngày 8/8, vàng miếng SJC tăng khoảng 2,2 triệu đồng/lượng, lên 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn tại một số thương hiệu tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng, lên khoảng 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, chỉ trong một tuần, vàng miếng tăng khoảng 3-3,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tăng khoảng 4-5 triệu đồng/lượng.

Động lực quan trọng nhất của đợt tăng lần này đến từ sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ.

Các số liệu kinh tế mới công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi rõ rệt. Số việc làm khu vực tư nhân do ADP công bố chỉ tăng 44.000 trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng khoảng 65.000.

Diễn biến lạm phát Mỹ và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định giá vàng trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Hà

Đáng chú ý, báo cáo việc làm chính thức của Mỹ cho thấy nền kinh tế mất 23.000 việc làm trong tháng 7, trái với dự báo tăng khoảng 85.000 việc làm. Số liệu việc làm của các tháng trước cũng được điều chỉnh giảm.

Những thông tin này khiến thị trường nhanh chóng giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 đã giảm xuống dưới 50%, từ mức gần 60% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Kỳ vọng lãi suất bớt căng thẳng giúp đồng USD và lợi suất thực giảm sức ép lên vàng. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi vàng không tạo ra dòng tiền định kỳ, do đó thường chịu bất lợi khi lãi suất thực tăng.

Bên cạnh đó, nhu cầu bắt đáy cũng tăng mạnh sau khi vàng từng có giai đoạn điều chỉnh sâu. Từ đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce hồi cuối tháng 1, giá vàng đã có lúc giảm xuống dưới 4.000 USD.

Vùng 4.000 USD sau đó trở thành vùng hỗ trợ quan trọng khi lực mua từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư gia tăng, trong đó có nhu cầu đáng kể từ Trung Quốc.

Vàng tăng nhanh, nguy cơ điều chỉnh vẫn còn

Điểm đáng chú ý là cú bứt phá lần này diễn ra sau khoảng sáu tháng vàng chịu sức ép rất lớn. Tính trong 6 tháng, giá vàng thế giới vẫn giảm hơn 9%, còn so với đầu năm mới tăng khoảng 0,4%.

Điều này cho thấy đợt tăng gần 300 USD trong một tuần chưa đủ để khẳng định vàng bước vào một chu kỳ tăng mới. Đợt tăng này có thể chỉ là một nhịp hồi phục mạnh sau quá trình điều chỉnh kéo dài.

Tâm lý thị trường hiện rất tích cực. Khảo sát của Kitco News với 19 chuyên gia cho thấy 16 người, tương đương 84%, kỳ vọng vàng tăng trong tuần tới. Chỉ hai người dự báo giảm và một người giữ quan điểm trung lập.

Tuy nhiên, chính tốc độ tăng quá nhanh lại là rủi ro lớn. Giá vàng tăng gần 8% chỉ trong một tuần khiến khả năng chốt lời gia tăng, đặc biệt khi nhiều nhà đầu tư đã mua vào quanh vùng 4.000-4.100 USD/ounce.

Vùng 4.400-4.500 USD/ounce đang trở thành khu vực kháng cự quan trọng. Nếu vượt được 4.500 USD với thanh khoản và dòng tiền đủ mạnh, triển vọng tăng tiếp sẽ được củng cố đáng kể. Ngược lại, nếu không vượt qua được vùng này, vàng có thể quay lại kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Một trở ngại lớn khác là lạm phát Mỹ.

Tuần tới, thị trường sẽ đặc biệt quan tâm tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tiếp đó là PPI và doanh số bán lẻ. Nếu CPI cao hơn dự kiến, kỳ vọng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao hoặc tiếp tục tăng lãi suất có thể quay trở lại. Khi đó, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tăng, tạo sức ép lên vàng.

Ngược lại, nếu CPI hạ nhiệt, trong khi thị trường lao động tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed không tăng lãi suất trong tháng 9 và phần còn lại của năm sẽ được củng cố. Đây sẽ là môi trường thuận lợi để vàng duy trì đà tăng.

Một số phân tích cho rằng trở ngại lớn nhất của vàng trong nhiều tháng qua là lợi suất thực có thể đã đạt đỉnh. Nếu lợi suất thực và đồng USD không tiếp tục tăng mạnh, vàng không nhất thiết phải chờ Fed cắt giảm lãi suất mới có thể tăng trở lại.

Các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn còn khá rõ. Ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục tích lũy vàng, xu hướng đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào USD chưa biến mất, trong khi bất ổn địa chính trị và rủi ro tài chính vẫn ở mức cao.

Do đó, kịch bản đáng chú ý trong thời gian tới là vàng có thể tiếp tục hướng tới 4.500 USD/ounce nếu dữ liệu kinh tế Mỹ ủng hộ kỳ vọng nới lỏng tiền tệ. Tuy nhiên, con đường đi lên sẽ không dễ dàng và vùng 4.500 USD có thể tạo ra một cuộc giằng co mạnh.

Đối với thị trường trong nước, nếu vàng thế giới tiếp tục tăng và tỷ giá không biến động quá mạnh, vàng SJC và vàng nhẫn sẽ tiếp tục lên mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, mức tăng quá nhanh trong tuần qua cũng đồng nghĩa rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang lớn hơn.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng không còn là vàng có thể tăng hay không, mà là đà tăng gần 300 USD vừa qua có bền vững hay chỉ là một cú hồi mạnh sau sáu tháng giảm sâu.

Nếu dữ liệu CPI Mỹ tích cực đối với vàng, vùng 4.500 USD/ounce có thể được thử thách và việc vượt qua vùng này sẽ củng cố triển vọng tăng tiếp. Ngược lại, nếu lạm phát nóng trở lại, lợi suất và đồng USD tăng, một nhịp chốt lời mạnh có thể xảy ra, kéo giá vàng về kiểm định vùng 4.000-4.200 USD/ounce.

Nói cách khác, vàng đã thoát khỏi vùng nguy hiểm dưới 4.000 USD, nhưng chưa hoàn toàn thoát khỏi rủi ro đảo chiều. Sau cú tăng quá nhanh, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn thử thách để xác định xu hướng tiếp theo.