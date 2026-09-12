Giá vàng thế giới hôm nay 12/9/2026

Lúc 21h30 ngày 11/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.372 USD/ounce, tăng 52 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.418 USD/ounce.

Báo cáo cho thấy CPI toàn phần của Mỹ tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự báo. CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,2%, trong khi tính theo năm, CPI lõi giảm từ 2,5% xuống 2,4%.

Số liệu này được công bố sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% theo tháng và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Giới đầu tư tiếp tục thận trọng với khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Sau khi báo cáo CPI được công bố, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 tăng mạnh, với xác suất thị trường định giá cho kịch bản này lên khoảng 90%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng mạnh sau báo cáo CPI, trong khi lợi suất 10 năm quanh 4,95%.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Yếu tố địa chính trị vẫn hỗ trợ kim loại quý. Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm ảnh hưởng đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu phòng thủ. Mỹ đạt một số tiến triển trong việc giảm quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến hàng hải này và hạn chế xuất khẩu dầu của Tehran. Tuy nhiên, xung đột chưa được giải quyết và hoạt động vận chuyển vẫn chịu áp lực.

Dù giảm trong phiên thứ Sáu, giá dầu Brent chốt ở 107,63 USD/thùng và WTI ở 102,48 USD/thùng, đều là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 19/5.

Việc tình hình tại Hormuz có dấu hiệu hạ nhiệt có thể làm giảm nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu trên 100 USD/thùng tiếp tục duy trì áp lực lạm phát và củng cố khả năng Fed tăng lãi suất.

Theo Kitco Global Index, diễn biến giá vàng trong ngày phản ánh tác động đan xen của đồng USD và các yếu tố riêng trên thị trường vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/9/2026

Ngày 11/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo TD Securities, giá vàng vẫn đang thể hiện tốt hơn các kim loại quý khác dù chịu sức ép từ giá năng lượng tăng và kỳ vọng Fed nâng lãi suất. Trong ngắn hạn, kim loại quý này sẽ nhạy cảm hơn với các dữ liệu kinh tế và diễn biến mới, trong đó số liệu lạm phát là yếu tố có thể tác động mạnh đến giá.

Các chuyên gia TD Securities cảnh báo áp lực bán có thể gia tăng nếu vàng xuyên thủng các vùng hỗ trợ quan trọng. Hoạt động bán từ các quỹ giao dịch theo xu hướng (CTA) có thể tăng khi giá xuống dưới 4.367 USD/ounce.

Các quỹ đầu tư theo hệ thống có khả năng bán mạnh hơn nếu giá giảm dưới 4.300 USD/ounce.

Triển vọng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ bởi xu hướng suy yếu giá trị đồng USD, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và dòng vốn quay trở lại các quỹ ETF vàng.

TD Securities cho rằng số liệu kinh tế tích cực và Fed duy trì lập trường cứng rắn có thể gây áp lực bán trong ngắn hạn nhưng nhiều khả năng chỉ trì hoãn đợt tăng tiếp theo, thay vì tạo ra một xu hướng giảm sâu.

Trước đó, TD Securities dự báo giá vàng có thể lùi về vùng thấp của biên độ 4.200-4.700 USD/ounce vào cuối năm.

Việc lãi suất ngắn hạn tăng được cho là sẽ bù đắp tác động hỗ trợ từ các biện pháp cung cấp thanh khoản của Bộ Tài chính Mỹ trên thị trường trái phiếu dài hạn.