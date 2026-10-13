Giá vàng thế giới hôm nay 13/10

Lúc 7h15 ngày 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.166,6 USD/ounce ở chiều mua vào và 4.168,6 USD/ounce ở chiều bán ra. Giá mua vào giảm 3,9 USD/ounce, tương đương 0,09% so với mức tham chiếu.

Biểu đồ cho thấy giá vàng đã lùi từ vùng trên 4.200 USD/ounce xuống dưới 4.170 USD/ounce. Sau khi có thời điểm xuống sát 4.154 USD/ounce, kim loại quý hồi phục nhưng chưa lấy lại mốc 4.180 USD/ounce.

Mức cao nhất và thấp nhất được ghi nhận trên biểu đồ lần lượt là 4.218 USD/ounce và 4.154 USD/ounce, tương ứng biên độ dao động 64 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 12/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.165 USD/ounce, giảm 35 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.194 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay có thời điểm vượt 4.200 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á. Đà tăng nhanh chóng suy yếu, nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Tư.

Dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy những tín hiệu trái chiều. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 do Đại học Michigan công bố giảm xuống 46,3 điểm, từ 48,1 điểm trong tháng 9 và thấp hơn mức dự báo 47,6 điểm.

Trước đó, báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. Tăng trưởng việc làm chậm lại thường làm gia tăng kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Lạm phát dai dẳng khiến triển vọng lãi suất trở nên khó đoán hơn.

Thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất một lần trước tháng 12 ở mức khoảng 85%. Khả năng tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 10 chỉ khoảng 17%.

Kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, khiến giá vàng khó duy trì đà phục hồi.

Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại XS, cho biết đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi lạm phát năng lượng dai dẳng, bất ổn địa chính trị và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vẫn trên 5%, gần mức cao nhất trong gần hai thập kỷ. Lợi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/10

Chốt phiên 12/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,4-143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Dự báo giá vàng

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục giảm. Trong khoảng một tuần gần đây, giá vàng giao ngay nhiều lần vượt 4.200 USD/ounce trong phiên nhưng đều gặp lực bán.

Theo ông Chandler, giá vàng cần duy trì trên mốc 4.230 USD/ounce để củng cố tín hiệu tạo đáy. Số liệu CPI Mỹ công bố có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng diễn biến địa chính trị có thể quyết định hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Ông Cieszynski nhận định các diễn biến địa chính trị có thể tác động đến giá vàng theo nhiều hướng. Nếu căng thẳng toàn cầu hạ nhiệt, giá dầu và lợi suất trái phiếu có thể giảm, qua đó hỗ trợ vàng tăng giá. Đồng USD suy yếu cũng có thể giúp kim loại quý đi lên. Ngược lại, nếu lợi suất trái phiếu và đồng USD cùng tăng, giá vàng có thể giảm.

Chuyên gia này cho rằng hiện chưa đủ cơ sở để xác định rõ xu hướng thị trường. Fed dường như muốn giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo. Số liệu lạm phát Mỹ công bố trong tuần này sẽ là thông tin quan trọng cần theo dõi.

Theo ông Cieszynski, giá vàng hiện phản ánh khá sát tình hình và những kịch bản có khả năng xảy ra. Nếu không xuất hiện thay đổi đáng kể, kim loại quý có thể tiếp tục đi ngang.

Các cuộc bầu cử tại Mỹ và các quốc gia khác cũng có thể tác động đến thị trường vàng, xu hướng sẽ rõ nét hơn sau khi các cuộc bầu cử kết thúc và kết quả được công bố. Nhà đầu tư sẽ có thêm cơ sở đánh giá tình hình chính trị toàn cầu và tác động đến giá vàng.