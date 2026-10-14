Giá vàng thế giới hôm nay 14/10

Lúc 7h06 ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được Kitco niêm yết ở mức 4.155,7 USD/ounce (mua vào) và 4.157,7 USD/ounce (bán ra), giảm 4,4 USD, tương đương 0,11% so với mức tham chiếu của Kitco.

Theo biểu đồ Kitco, giá vàng biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/10, với mức cao nhất khoảng 4.201 USD/ounce và thấp nhất 4.146 USD/ounce, tương ứng biên độ dao động 55 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.185 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.195 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 3,5%, tương ứng giảm 150 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 13/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 13/10 tăng 13 USD (+0,3%) lên 4.185 USD/ounce.

Vàng quay đầu tăng khá mạnh trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Chỉ số USD giảm gần 0,4% xuống 102,2 điểm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 0,05 điểm phần trăm, xuống 5,207%/năm. Lợi suất 30 năm giảm 0,05 điểm phần trăm, xuống 5,554%/năm. Tuy nhiên, lợi suất 2 năm tăng 0,04 điểm phần trăm, lên 4,802%/năm.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm cho thấy thị trường đang đặt cược rằng trong dài hạn, nền kinh tế Mỹ có xu hướng chậm lại hoặc đối mặt với rủi ro suy thoái, buộc các ngân hàng trung ương (đặc biệt là Fed) phải cắt giảm mạnh lãi suất trong tương lai.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng cho thấy áp lực từ lạm phát ngắn hạn hoặc lập trường điều hành "diều hâu" - giữ lãi suất cao và lâu hơn trong thời gian tới - vẫn hiện hữu.

Đây là yếu tố khiến giá vàng biến động mạnh trong vài phiên gần đây. Ngắn hạn, vàng chịu áp lực lớn, còn trung và dài hạn mặt hàng kim loại quý vẫn có dư địa tăng.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/10

Trong nước, phiên giao dịch ngày 13/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đi ngang so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Chiều 13/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 13/10 ở mức 26.110 đồng/USD (mua vào) và 26.160 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Nhà đầu tư đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 9, dự kiến công bố tối 14/10 giờ Việt Nam. Số liệu lạm phát có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó ảnh hưởng đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng.

Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10, với xác suất gần 80%, nhưng dự báo khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 9/12 lên gần 88%.

Biến động giá dầu cũng tác động mạnh tới giá vàng. Giá dầu hiện vẫn neo ở mức cao. Dầu WTI ở mức gần 93 USD/thùng, dầu Brent khoảng 105 USD/thùng.

Sự dịch chuyển của đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ cho thấy thị trường vẫn tiềm ẩn những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế, thậm chí là nguy cơ suy thoái. Lợi suất trái phiếu dài hạn giảm trong khi lợi suất ngắn hạn duy trì ở mức cao hoặc nhích tăng phản ánh kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thắt chặt trong ngắn hạn, nhưng có thể nới lỏng khi tăng trưởng suy yếu.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư dài hạn có xu hướng gia tăng nắm giữ trái phiếu để khóa mức lợi suất hiện tại, trước khi lợi suất giảm nếu Fed bắt đầu hạ lãi suất. Điều này cho thấy thị trường đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế, dù trong ngắn hạn, áp lực lạm phát và những thông điệp cứng rắn từ Fed vẫn có thể khiến kỳ vọng này biến động.