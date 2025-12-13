Giá vàng thế giới hôm nay 13/12/2025

Lúc 20h30 ngày 12/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.334 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 tăng 55,1 USD, lên 4.368,8 USD/ounce.

Giá bạc cũng đi lên và thiết lập kỷ lục mới 64,955 USD/ounce theo hợp đồng Comex tháng 3.

Chứng khoán toàn cầu đi lên nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Nhiều chỉ số lớn trên thế giới đã chạm hoặc áp sát mức cao nhất mọi thời đại sau một tuần giao dịch sôi động. Chu kỳ giảm lãi suất của Fed được đánh giá là đi đúng hướng, mở đường cho một nhịp tăng mới của thị trường vào cuối năm.

Chỉ số Stoxx 600 châu Âu có thời điểm tăng 0,5% lên mức đỉnh mới. Một chỉ số đo lường chứng khoán châu Á cũng chỉ còn chưa đến 2% là chạm mức kỷ lục lịch sử. Hợp đồng tương lai S&P 500 nhích nhẹ sau khi chỉ số này thiết lập mức đóng cửa cao nhất mới trong tuần.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Chỉ số USD Index rơi xuống mức thấp nhất sáu tuần vào ngày thứ Năm và ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp. Đồng bạc xanh suy yếu sau khi Fed giảm lãi suất đúng kỳ vọng và đưa ra thông điệp ôn hòa hơn dự kiến.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết khả năng tăng lãi suất gần như không còn, trong khi các dự báo của Fed chỉ cho thấy một lần giảm lãi suất trong năm tới.

Một số nền kinh tế lớn như Australia, Canada hay châu Âu cũng phát tín hiệu bớt thắt chặt, khiến áp lực giảm lên USD gia tăng. Đồng bạc xanh dự báo giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt tuần này, đặc biệt là với đồng euro.

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine đang giằng co. Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Ukraine như một phần của thỏa thuận an ninh nhằm chấm dứt căng thẳng với Nga.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/12/2025

Phiên giao dịch 12/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 153,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng 9999 hôm nay 13/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên hôm nay ở mức 150,5-153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, chốt phiên ở mức 151,8-154,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa của ING, nhận định nhu cầu vàng vẫn ở mức rất cao khi các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng và lượng nắm giữ của các quỹ ETF tiến sát kỷ lục. Dù vàng đã vượt 4.200 USD/ounce, bà cho rằng các yếu tố vĩ mô thuận lợi vẫn đang tạo dư địa cho kim loại quý tăng tiếp trong năm 2026.

Trong báo cáo Triển vọng giá vàng 2026 công bố tuần này, Manthey nhấn mạnh ING giữ nguyên quan điểm lạc quan đối với vàng. Vàng đã có một năm 2025 bứt phá, tăng gấp đôi giá trị chỉ trong chưa đầy hai năm. Những động lực chính là việc mua ròng của ngân hàng trung ương, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu, lo ngại về tính độc lập của Fed và dòng vốn ETF. Bối cảnh vĩ mô toàn cầu nhìn chung tiếp tục ủng hộ đà tăng của vàng.

Bà cũng lưu ý yếu tố chính trị có thể làm tăng thêm lực đẩy cho giá vàng. Tổng thống Trump gần đây cho biết ông đã quyết định ứng viên cho chức Chủ tịch Fed. Thị trường kỳ vọng đây sẽ là người theo đuổi chính sách lãi suất thấp hơn.

Theo Manthey, tất cả những động lực này sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho thị trường vàng. Dự báo giá vàng sẽ thiết lập thêm nhiều kỷ lục mới trong năm 2026.