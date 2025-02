Tới 20h ngày 12/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 2.886 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.914 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/2 cao hơn khoảng 39,9% (823 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 90,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, cao hơn khoảng 200 nghìn đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/2.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm sau cú bứt phá lên đỉnh lịch sử. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước tiếp tục rớt thảm và có khoảng thời gian lần đầu tiên trong nhiều năm đã thấp hơn vàng thế giới quy đổi.

Trước đó, có thời điểm vàng SJC cao hơn quốc tế 18-20 triệu đồng/lượng.

Tới 20h45 ngày 12/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tụt xuống mức 2.865 USD/ounce, thấp hơn khá nhiều đỉnh cao lịch sử 2.930 USD/ounce vào trưa ngày 11/2 (giờ Việt Nam) sau khi Mỹ công bố lạm phát cao hơn kỳ vọng.

Cụ thể, vào lúc 20h30 hôm 12/2 (giờ Việt Nam) Mỹ công bố giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 3% so với cùng kỳ, cao hơn so với mức kỳ vọng 2,9%. Lạm phát tháng 1 so với tháng trước tăng 0,5%, cao hơn so với mức kỳ vọng 0,3%.

Thông tin này ngay lập tức kéo đồng USD tăng mạnh. Chỉ số DXY tăng lên mức 108,5 điểm, so với mức 107,9 điểm trước khi công bố CPI.

Trước đó, hôm 11/2, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho hay nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng ổn định và Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất. Nhưng Fed đã chuẩn bị thực hiện nếu lạm phát giảm hoặc thị trường việc làm yếu đi.

Tuy nhiên, 2.865 USD/ounce vẫn là mức rất cao, ở vùng đỉnh lịch sử, cao hơn nhiều so với mức 2.625 USD/ounce vào cuối năm 2024 và mức 2.063 USD/ounce vào cuối năm 2023.

Giá vàng trong nước lao dốc. Ảnh: N. Huế

Trong nước, dù giá vàng thế giới vẫn treo cao và giá quy đổi vẫn quanh mức 90-90,4 triệu đồng/lượng nhưng áp lực bán chốt lời vẫn áp đảo, trong khi sức cầu mua vào khá thấp. Nó khiến giá vàng mà các doanh nghiệp kinh doanh vàng mua vào giảm rất mạnh, giá bán ra cũng giảm và lần đầu tiên trong nhiều năm có khoảng thời gian thấp hơn mức vàng thế giới quy đổi.

Sau khi vàng SJC lên đỉnh cao kỷ lục 93,1 triệu đồng/lượng (bán ra), còn vàng nhẫn có nơi lên trên 91,5 triệu đồng/lượng vào trưa ngày 11/2, giá vàng trên thị trường trong nước đồng loạt giảm sâu.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 12/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 86,7-90,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 86,7-89,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng chiều mua vào và giảm 800.000 đồng chiều bán ra. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 88,5-90,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Mức chênh giá mua-bán vàng tại các doanh nghiệp được kéo giãn ra thành 3,5 triệu, thay vì 1-2,5 triệu đồng/lượng như trước đó.

Giá vàng thế giới quy đổi đang ở mức rất cao trong bối cảnh tỷ giá USD/VND tại Việt Nam lên đỉnh cao lịch sử: 25.500 đồng (mua) và 25.740 đồng (bán).

Dự báo giá vàng

Thị trường vàng quốc tế đang trong giai đoạn chịu áp lực bán chốt lời sau một cú tăng dữ dội trước đó. Áp lực này được cho là còn duy trì trong ngắn hạn. Thông tin lạm phát Mỹ vẫn còn ở mức cao sẽ khiến Fed có thể tiếp tục trì hoãn hạ lãi suất. Điều này sẽ gây áp lực lên vàng.

Nhưng về dài hạn, sức cầu với mặt hàng kim loại quý còn rất lớn và giá vàng có thể còn tăng tiếp.

Bên cạnh đó, ông Trump có xu hướng gây áp lực để Fed giảm lãi suất.

Vàng thế giới trụ được ở mức cao trong bối cảnh thế giới vẫn đầy bất ổn và lực cầu bắt đáy xuất hiện mỗi khi giá vàng điều chỉnh giảm sâu. Nhu cầu từ ngân hàng trung ương các nước và các quỹ ETF vàng vẫn rất lớn.

Giới đầu tư cũng rất thận trọng với những chính sách về thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Citigroup vừa đưa ra dự báo giá vàng sẽ lên mức 3.000 USD ngay trong tháng 3.