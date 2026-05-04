Giá vàng thế giới lúc 22h46 hạ tới 81,5 USD/ounce, giao dịch lùi về 4.533 USD/ounce. ít phút sau, vàng đã tụt xuống mốc 4.526 USD/ounce, 'bốc hơi' gần 100 USD.

Lúc 23h09, giá vàng thế giới lại chao đảo với cú sụt sâu tới hơn 100 USD/ounce, đẩy giá kim loại quý này về ngưỡng 4.505 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục gặp khó khi duy trì dưới ngưỡng 4.600 USD/ounce; tuy nhiên, một chiến lược gia thị trường vẫn kỳ vọng kim loại quý này sẽ tăng đáng kể vào quý I năm tới, nhờ các yếu tố nền tảng dài hạn vững chắc.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Nitesh Shah, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, cho biết biến động ngắn hạn và các rủi ro vĩ mô thay đổi đang làm gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương mắc sai lầm chính sách - yếu tố cuối cùng lại hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng thế giới suy yếu. Ảnh: Kitco

Theo ông Shah, dù vàng chưa thể hiện tốt vai trò “trú ẩn an toàn” trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, các rủi ro tiềm ẩn trong nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục tích tụ, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho kim loại quý.

“Vàng vẫn chưa thực sự vận hành đúng như một công cụ phòng hộ địa chính trị hoàn chỉnh”, ông nói, “Nhưng phần lớn áp lực bán hiện nay đến từ hoạt động thanh lý và yếu tố ký quỹ trên các thị trường rộng lớn hơn, chứ không phải do thay đổi về yếu tố cơ bản”.

Theo kịch bản cơ sở mới nhất, ông dự báo giá vàng sẽ quay trở lại gần mức đỉnh lịch sử vào quý I/2027.

“Tôi kỳ vọng vàng đạt khoảng 5.500 USD/ounce vào quý I/2027”, ông nói, đồng thời cho rằng mức này vẫn nằm ở vùng thấp trong biên độ dự báo rộng hơn, xét tới nhu cầu đầu tư mạnh mẽ.

Ngay cả trong kịch bản tiêu cực hơn khi lạm phát giảm về 2%, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng, ông Shah vẫn cho rằng giá vàng có thể duy trì quanh mức 4.630 USD/ounce.