Giá vàng thế giới hôm nay 13/6/2026

Lúc 21h30 ngày 12/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.197 USD/ounce, giảm 18 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.213 USD/ounce.

Dữ liệu lạm phát Mỹ tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường kim loại quý. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 cho thấy lạm phát của Mỹ ở mức 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 ghi nhận mức tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các dữ liệu này tiếp tục củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn, tạo áp lực lên giá vàng và bạc.

Đà giảm mạnh của giá dầu trong phiên thứ Sáu đã góp phần làm dịu bớt những lo ngại về lạm phát do chi phí năng lượng tăng cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch tấn công nhằm vào Iran và cho biết một thỏa thuận hòa bình có thể giúp hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục ngay trong cuối tuần này. Trong khi đó, phía Iran tuyên bố chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá dầu Brent biến động mạnh, có thời điểm giảm xuống dưới 85 USD/thùng sau khi mở cửa phiên giao dịch châu Á ở vùng gần 93 USD/thùng. Sau đó, giá dầu phục hồi nhẹ và ổn định quanh mức 87,5 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm, nối tiếp đà phục hồi trong phiên trước đó. Phiên giao dịch ngày thứ Năm ghi nhận chỉ số S&P 500 tăng 1,8%, Dow Jones tăng 1,9% và Nasdaq Composite tăng 2,5%.

Đà phục hồi của thị trường chứng khoán được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu đi xuống và kỳ vọng rằng dòng chảy dầu thô qua khu vực Vịnh Ba Tư có thể sớm trở lại bình thường nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận.

Giá dầu WTI giao dịch trên sàn Nymex giảm mạnh xuống dưới 85 USD/thùng. Giá dầu Brent dao động quanh mức 87,5 USD/thùng.

Chỉ số USD Index suy yếu, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu ngày.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 12/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji kết phiên ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 9,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 7,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 8,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 6,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo Giáo sư Kinh tế Thorsten Polleit, Đại học Bayreuth (Đức), nhịp điều chỉnh hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng.

Mức giá trên 4.000 USD/ounce vẫn là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của vàng. Ngay cả khi giá vàng tiếp tục giảm và xuyên thủng mốc này, khả năng giảm sâu không lớn.

Theo kịch bản thận trọng, giá vàng có thể lùi về vùng 3.900 USD/ounce. Đây được xem là vùng giá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn từ 5 năm trở lên.

Các chuyên gia nhận định, những yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn chưa thay đổi. Nợ công toàn cầu tiếp tục ở mức cao, thâm hụt ngân sách kéo dài tại nhiều nền kinh tế lớn. Áp lực duy trì tăng trưởng khiến các ngân hàng trung ương gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì mặt bằng lãi suất thực dương trong thời gian dài. Vàng vẫn được xem là công cụ bảo toàn giá trị hiệu quả trước nguy cơ đồng tiền mất giá.

Dù lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên đã tạo áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là yếu tố tạm thời. Việc duy trì lãi suất cao quá lâu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và làm gia tăng rủi ro nợ công, vàng có thể lấy lại vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Nhà đầu tư không nên quá tập trung vào việc tìm kiếm điểm đáy của thị trường. Chiến lược giải ngân từng phần và nắm giữ dài hạn có thể phù hợp hơn trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ vàng vẫn còn. Giá vàng trong vòng vài năm tới vẫn có dư địa tăng.