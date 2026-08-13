Giá vàng thế giới hôm nay 13/8/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 17h30 ngày 12/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.418 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.477 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 1,9%, tương ứng tăng 83 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 4,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 12/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 12/8 tăng khoảng 1,1% lên 4.418 USD/ounce. Giá bạc tăng 1,1 USD lên 65,7 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước tăng chậm. Ảnh: Minh Hiền

Giá vàng thế giới tăng sau khi số liệu lạm phát Mỹ cho thấy áp lực giá trong tháng 7 không cao hơn dự báo. Theo thông báo của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,1% trong tháng trước sau khi giảm 0,4% vào tháng Sáu. Dữ liệu lạm phát phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế, khi họ dự báo mức tăng 0,1%.

CPI cốt lõi, loại bỏ giá cả thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã tăng 0,2% trong tháng trước, phù hợp với dự báo 0,2% và cao hơn mức tăng 0% của tháng Sáu.

Lạm phát lõi hàng năm đã tăng 2,5% trong tháng trước, cũng phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế, và tiếp nối mức tăng 2,6% được ghi nhận trong tháng Sáu.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/8/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 12/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC tăng khá mạnh, trong khi giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu lớn diễn biến trái chiều.

Đến cuối phiên 12/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 12/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều so với buổi sáng.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 12/8 ở mức 25.750 đồng/USD (mua vào) và 25.800 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Giá vàng và bạc tăng khi CPI hạ nhiệt, nhưng giá dầu cao vẫn là yếu tố gây áp lực lên triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Tính tới 20h50 tối 12/8, giá dầu WTI vẫn ở mức gần 83 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức hơn 88,4 USD/thùng. Tình hình Trung Đông vẫn khó lường và có thể kéo giá dầu lên bất cứ lúc nào.

Hiện số liệu CPI tháng 7 phù hợp với kỳ vọng và khiến thị trường chia rẽ về việc liệu Fed có tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 hay không.

Các con số lạm phát phù hợp với dự báo và không đủ mạnh để buộc Fed hướng tới việc tăng lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở trên mức mục tiêu 2%, năng lượng vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc tranh luận về lãi suất và xác suất thị trường ngụ ý về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 vẫn ở mức gần 48%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang giao dịch quanh mức 4,7%, giảm so với mức cao gần đây, trong khi đồng USD suy yếu.

Eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố địa chính trị quan trọng đối với giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu trú ẩn an toàn. Iran cho biết tuyến đường này chưa thể mở cửa hoàn toàn nếu Mỹ chưa đáp ứng các điều kiện do Tehran đưa ra.

Giá dầu ở mức cao khiến chi phí nhiên liệu tăng cao. Việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz bị hạn chế hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, giá dầu thô cao tiếp tục làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó hạn chế khả năng thị trường kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.