Giá vàng thế giới hôm nay 14/10/2025

Lúc 20h tối 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.094 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 lên 4.112 USD/ounce.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sa thải hơn 4.100 nhân viên liên bang, giữa lúc chính phủ Mỹ tiếp tục rơi vào tình trạng tê liệt do đóng cửa ngân sách.

Đảng Dân chủ coi cuộc chiến ngân sách này là cơ hội đầu tiên để họ giành ưu thế và đang tập trung vào vấn đề chi phí y tế - chủ đề mà họ tin sẽ gây tiếng vang với cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm sau.

Liên quan đến căng thẳng thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington mong muốn giúp đỡ chứ không làm tổn hại Trung Quốc. Phát biểu này được xem là động thái nhằm xoa dịu tình hình, chỉ vài ngày sau khi ông Trump đe dọa áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Trước đó, ngày 10/10, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp mức thuế quan bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực từ 1/11. Biện pháp này được cho là phản ứng trước việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm, nguồn nguyên liệu chiến lược được sử dụng trong nhiều sản phẩm công nghệ cao, từ điện thoại thông minh đến máy bay chiến đấu.

Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Phát biểu mang tính “hạ nhiệt” mới nhất của ông Trump đã phần nào giúp trấn an thị trường tài chính toàn cầu, nhưng giá vàng vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư chưa giảm.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy giới chức Fed lo lắng về lạm phát khi cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, nhưng vẫn dự báo sẽ giảm lãi suất hai lần nữa trước khi kết thúc năm.

Giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm hơn 3 USD/thùng vào thứ Sáu, chạm mức thấp nhất trong 4-5 tháng qua, xuống gần 58 USD/thùng, do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng. Tuy nhiên, giá dầu đã phục hồi khoảng 1 USD trong đêm. Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn leo thang có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và giảm nhu cầu dầu.

Đà giảm còn bị ảnh hưởng bởi tâm lý bi quan trước tình trạng nguồn cung toàn cầu tăng, bao gồm sản lượng cao hơn từ OPEC+ và các nước ngoài OPEC.

Bên cạnh đó, căng thẳng Trung Đông giảm bớt, đặc biệt là tiến triển trong thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đã loại bỏ một phần “phí rủi ro” trong giá dầu. Nhà đầu tư lo ngại rủi ro cũng rút khỏi thị trường chứng khoán, càng làm gia tăng áp lực giảm lên mặt hàng này.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/10/2025

Chốt phiên 13/10, giá vàng miếng SJC tăng lên mức 142,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 138,5-141,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji lên mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 2,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định căng thẳng thương mại và bất ổn chính trị đang củng cố xu hướng tìm đến tài sản an toàn như vàng, khiến kim loại quý này tiếp tục được hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố đầu cơ, lực mua từ các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì giá vàng ở mức cao. Quá trình đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, đặc biệt là xu hướng giảm tỷ trọng nắm giữ USD, đã khiến nhiều quốc gia tăng cường tích trữ vàng.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, nhận định không cần nhìn đâu xa cũng thấy đà tăng hoàn toàn nghiêng về phía phe mua. Tình hình ở Trung Đông, các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mới tại Ukraine, chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, đồng USD yếu và một đợt cắt giảm lãi suất khác dự kiến vào cuối tháng - tất cả khiến xu hướng giá vàng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong ngắn hạn, vàng nhiều khả năng dao động quanh vùng 4.000-4.200 USD/ounce. Các tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs và Bank of America đều nâng dự báo giá vàng, với khả năng kim loại quý này vượt mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026.